Redskins-Jugend hofft auf Titel

Bürstadt.Wer sich dieses Jahr bei den Bürstadt Redskins blicken ließ, schnappte ein Schlagwort fast zwangsläufig auf: „Perfect Season“. Eine Saison also, in der eine Mannschaft genauso viele Siege holt wie sie auch Spiele bestreitet. Der U-13-Jugend der Redskins ist dieses Kunststück gelungen. In der Süd-Gruppe der hessischen Flag-Football-Liga Mitte standen nach sechs Partien gegen die Frankfurt Pirates, die Kelkheim Lizzards und die Darmstadt Diamonds 12:0 Punkte.

Am Sonntag wollen die Redskins-Junioren ihre perfekte Regular Season krönen. Ab 10.30 Uhr steigt auf der Leichtathletikanlage des TV Bürstadt die Endrunde der hessischen Meisterschaft. „Wir wollen nur zwei Siege holen“, sagt Bürstadts Kommunikationschef Harry Frommeld spitzbübisch. Er weiß: Zwei Siege wären gleichbedeutend mit dem Hessentitel im Flag-Football, der kontaktlosen Variante des US-Sports.

Das einzige Kleinstadt-Team

Den Stolz der Verantwortlichen hat Bürstadts U13 sicher. „Wenn man sieht, mit wem wir im Wettbewerb stehen, ist das schon großartig“, meint Frommeld und überspitzt: „Die Städte der anderen Mannschaften haben mehr Parkplätze als die Redskins Mitglieder.“ Die Rolle des einzigen Kleinstadt-Teams nehmen die Bürstädter gerne an: „Es ist wie David gegen Goliath. So sehen wir uns ja selbst. Eine Chance ist vorhanden.“ Auch „drei Jahre Entwicklungsarbeit“, wie Frommeld sagt, zeugen vom Außenseiterstatus. „Wir haben anfangs auch mal den Hintern vollbekommen, weil die gegnerischen Spieler älter waren“, holt er aus: „Aber die Jungs sind drangeblieben. Jetzt belohnen sie sich für die Arbeit, die ihre Betreuer, ihre Coaches und sie selbst reingesteckt haben.“

Makellose Mainzer Bilanz

Neben den Frankfurt Pirates, die als Zweiter hinter Bürstadt in die Runde der letzten Vier einzogen, stehen die Nord-Teams Mainz Golden Eagles und die Wiesbaden Phantoms in der Endrunde. Während die Mainzer ebenfalls eine perfekte Runde hinter sich haben und um 12.15 Uhr auf Frankfurt treffen, misst sich Wiesbaden als Zweiter der Nord-Gruppe ab 11 Uhr im ersten Halbfinale mit den Redskins. Am Sonntag dürfen die Redskins einen Ehrengast begrüßen: Die Lampertheimerin Nicole Reinhardt, die 2008 Olympia-Gold im Vierer-Kajak holte, wird vor einem der vier Spiele den Münzwurf vornehmen. cpa

