Redskins klettern nach oben

Bürstadt.Ein besseres Weihnachtsgeschenk hätte es für die Bürstadt Redskins nicht geben können: Zur Saison 2020 steigen die American Footballer des TV Bürstadt in die Landesliga auf. Das geht aus dem Ligenzuschnitt hervor, den der American Football-Verband Hessen (AFVH) am Montag veröffentlichte.

In der fünftklassigen Landesliga bekommen es die Redskins, die in den vergangenen zwei Spielzeiten in der Verbandsliga Mitte spielten und 2019 den dritten Platz belegten, mit sieben Mannschaften zu tun.

Aus Hessen sind die Hanau Hornets und die Hanau Ravens sowie die Rodgau Pioneers und die Wetterau Bulls am Start. Aus Rheinland-Pfalz sind die Pirmasens Praetorians, die Treis-Karden Mosel Valley Tigers und die Koblenz Gladiators vertreten. Die endgültige Gruppenzuteilung folge noch, teilte der AFVH mit.

Nicht besonders überraschend

Für die Redskins kommt der nachträgliche Aufstieg nicht überraschend. Sie hatten wie berichtet einen Lizenzantrag für die Landesliga gestellt. Schon beim AFVH-Verbandstag in Frankfurt am 16. Dezember war den Bürstädtern der Sprung in Liga fünf in Aussicht gestellt worden. Der AFVH hatte dieser Zeitung auf Nachfrage mitgeteilt, dass man alle eingegangenen Anträge prüfe und diese zwischen den Jahren bearbeiten wolle. Dass Hessens Football-Verband die Klassenzuteilungen schon vor Heiligabend abschloss, kommt den Redskins natürlich entgegen. So läuft beispielsweise die Wechselfrist bis Ende Dezember.

In der Verbandsliga Mitte wären die Südhessen nur ungern weiter angetreten. Der sechsten Liga, die in erster Linie Aufbau-Charakter hat, fühlte sich die Football-Abteilung der Redskins entwachsen. „Wir gehören nicht in die Verbandsliga. Von der Anzahl der Spieler, der Coaches und dem, was wir unseren Zuschauern bieten können, sind wir deutlich weiter“, erklärte Bürstadts Sportlicher Leiter Bernd Fengel zuletzt. „In der Landesliga können wir uns sportlich neu bewähren.“

Umso fataler war der diesjährige Verbandsliga-Modus, der den Meister als einzigen Aufsteiger vorsah. Den Titelträger und Aufsteiger machten die Sieger der zwei Dreiergruppen in einem Finale unter sich aus. Der spätere Meister Rodgau war als Absteiger aus der viertklassigen Oberliga in der Dreiergruppe der Redskins vertreten.

„Wir wollen mehr Heimspiele“

„Wir wären als Dritter sicher besser gewesen als Vizemeister Koblenz, aber der Spielplan ließ keinen Vergleich zu“, so Fengel. „Wir wollen mehr Heimspiele, in denen wir uns präsentieren können.“ In diesem Jahr kam Bürstadt auf drei Heimpartien – allerdings auch nur, weil die Redskins als bester Gruppenzweiter das Heimrecht für das Spiel um Platz drei erhielten. In der Rückbetrachtung mutet der Verbandsliga-Modus 2019 nicht weniger absurd an.

Von den ursprünglich sechs Verbandsligisten – die Reserve der Gießen Golden Dragons zog während der Saison zurück – steigen letztlich drei Teams auf: Meister Rodgau, Vizemeister Koblenz und der Tabellendritte Bürstadt. Lediglich die Eschwege Legionäre und die Gernsheim Gladiators werden auch 2020 in der Verbandsliga mitmischen, die in der kommenden Runde aus acht Teams bestehen wird.

