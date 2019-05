Redskins melden sich zurück

Bürstadt.Die Bürstadt Redskins sind zurück im Rennen um die Meisterschaft. Mit dem klaren 54:28 (21:7/7:7/6:7/20:7)-Heimsieg im Derby gegen die Gernsheim Gladiators hat das Team von Head Coach Jürgen „Charlie“ Zühlsdorf den ersten von drei nötigen Erfolgen in der Süd-Gruppe der American-Football-Verbandsliga Mitte gelandet.

Vor allem das Selbstvertrauen der Bürstädter Offense dürfte der Kantererfolg stärken. Nach der 0:17-Auftaktniederlage gegen Tabellenführer Rodgau Pioneers (6:0 Punkte) zwei Wochen zuvor ist der Knoten im Angriffsspiel geplatzt – ein wichtiges Signal mit Blick auf die verbleibenden zwei Gruppenspiele. „Das war richtig gut. In den entscheidenden Phasen haben die Abläufe und die Zuordnung gestimmt, diesmal haben wir auch die Bälle nicht verloren“, freute sich „Charlie“ über die starke Ausbeute der Offensive. In der ersten Halbzeit brachten die Redskins vier von fünf Angriffen erfolgreich zu Ende, in der zweiten Spielhälfte führten vier von sechs Angriffen zu Punktgewinnen.

Vor 250 Zuschauern auf dem Rasenplatz des Redskins-Stammvereins TV Bürstadt war Georg Hübner der überragende Mann. Der 21 Jahre alte Quarterback trug das Football-Ei gleich dreimal in die Endzone. Starke Leistungen zeigten auch Running Back Pascal Eger (zwei Touchdowns) und Allrounder Jonas Schiller (einen). Jan Frommeld und Lukas Brems schafften je einen Touchdown, Kicker Christopher Steiner sorgte für sechs Extrapunkte.

Saison-Aus für Christian Merkel

Etwas Luft nach oben sah Zühlsdorf in der Defense, die vier Touchdowns zuließ. „Da waren wir nicht konsequent an den Wide Receivern dran“, bemängelte er – merkte jedoch auch an, dass die ersten drei Touchdowns erst im jeweils letzten Spielzug erfolgten. Zwei Wermutstropfen gab es: In einem von vielen Strafen geprägten Match mussten die Redskins die Ausfälle von Thomas Merkel (Schulterverletzung, drei Wochen Pause) und dessen Bruder Christian (Saison-Aus nach Sprunggelenksverletzung) verkraften.

Schon am Samstag (16 Uhr) folgt im Stadion am Kaffeedamm das Rückspiel gegen Gernsheim. Beim letzten Rundenmatch in Rodgau am 8. Juni wird es dann auf jeden Touchdown ankommen. Bei den Pioneers müssen die Bürstädter das 0:17 aus dem Hinspiel korrigieren, um als Sieger der Süd-Gruppe in das Platzierungsspiel um den Landesliga-Aufstieg einzuziehen. Als Sieger der Nord-Gruppe stehen bereits die Koblenz Gladiators fest. Die Ausbeute von 8:0 Punkten ist allerdings zu relativieren. Die Gießen Golden Dragons II haben ihre Mannschaft wegen personeller Nöte zurückziehen müssen. Alle vier Gießener Punktspiele wurden mit 0:20 gegen die GFL2-Reserve gewertet – die Partien gegen Koblenz kamen gar nicht mehr zustande. Gegen den Tabellenzweiten Eschwege heimste Koblenz indes zwei klare Siege ein.

