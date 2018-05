Anzeige

Tight-End Jonas Schiller bescherte den Redskins den Zusatzpunkt zum 7:13 und war kurz darauf selbst der große Hauptdarsteller: Nach einem maßgenauen Zuspiel von Quarterback Hübner brachte er das Football-Ei zum 13:13-Ausgleich in die Endzone der Gäste. Im Schlussviertel häuften sich wieder die Fehler in der Bürstädter Offense, die Wetterauer landeten zwei Field Goals und zogen auf 13:25 davon.

Am Pfingstmontag (Kick-off 15 Uhr) sind die Redskins in Eschwege zu Gast. Die Nordhessen weisen bisher ein 10:10-Remis gegen die Schwalmstadt Warriors und eine 7:66-Niederlage bei Spitzenreiter Gernsheim auf. Nur sechs Tage später (Sonntag, 27. Mai, 15 Uhr) folgt das Rückspiel in Bürstadt. cpa

