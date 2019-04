Redskins-Protest bleibt erfolglos

Bürstadt.Der American-Football-Verband Hessen (AFVH) hat den Protest der Bürstadt Redskins gegen den neuen Modus in der Verbandsliga Mitte abgelehnt. „Die Saison wird durchgeführt wie vom Verband vorgegeben“, teilte Harry Frommeld, Head of Communications and Marketing bei den Redskins, auf Nachfrage mit. Dem Football-Verband, der seit längerer Zeit unter anderem einen Schiedsrichtermangel beklagt, macht Frommeld allerdings keinen Vorwurf. „Wir finden es zwar schade, haben aber Verständnis und werden uns arrangieren“, merkte Frommeld an.

Für die sechstklassige Verbandsliga Mitte bedeutet das konkret: Die sechs Mannschaften teilen sich in eine Nord- und eine Süd-Gruppe auf. An vier Spieltagen treffen je drei Teams in Hin- und Rückspielen aufeinander. Während die Nord-Gruppe aus den Teams Gießen Golden Dragons II, den Eschwege Legionäre und den Koblenz Gladiators besteht, trifft Bürstadt in der Süd-Gruppe auf die Gernsheim Gladiators und die Rodgau Pioneers.

Mit den Teams aus der Nord-Gruppe bekommen es die Südhessen erst am Wochenende vom 22. und 23. Juni in den Platzierungsspielen zu tun – genauer gesagt: nur mit einer Mannschaft. Denn der nach Punkt- und Spielbilanz beste Gruppensieger empfängt den zweiten Gruppenersten zum Endspiel um die Verbandsliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga. Die zwei Gruppenzweiten spielen um Platz drei und vier, für die beiden Gruppenletzten geht es um die Plätze fünf und sechs.

Kick-off am 12. Mai

Der Kick-off zur neuen Saison steht für die Redskins am Sonntag, 12. Mai, im Heimspiel gegen Rodgau an. Zwei Wochen später kommt Mitfavorit Gernsheim Gladiators an die Wasserwerkstraße. Am 2. Juni fährt das Team von Head Coach Jürgen „Charlie“ Zühlsdorf zu den Gladiators. Bürstadts letztes Gruppenspiel steigt am 8. Juni in Rodgau.

Gegen den Modus hatten die Redskins im Februar schriftlich interveniert. Die anderen Verbandsligisten hatten sich dem Schreiben angeschlossen. „Wir wollen den Zuschauern in Bürstadt möglichst oft Heimspiele mit spektakulärem Football und tollen Pausenshows anbieten“, hatte Frommeld dem „Südhessen Morgen“ damals erklärt. Maximal drei Pflichtspiele zu Hause sowie insgesamt nur fünf Pflichtspiele halten die Redskins für zu wenig. Zum Vergleich: Bei einer eingleisigen Liga-Konstellation käme die Verbandsliga auf zehn Spieltage.

Unabhängig von der AFVH-Entscheidung will die American-Football-Abteilung des TV Bürstadt dem steigenden Interesse am US-Sport in Deutschland und der Rhein-Neckar-Region weiter gerecht werden. „Wir planen für Mitte Juli und September weitere Freundschaftsspiele auf dem Redskins-Homefield“, erklärte Frommeld.

Am 14. Juli empfangen die Redskins den Landesligisten Heidelberg Hunters zum Testspiel. Am 22. September wird es schließlich sogar international: Dann kommt der französische Drittligist Le Minotaure aus Straßburg ins Ried. Am Sonntag, 30. Juni, feiern die „Rothäute“ außerdem ihren 40. Geburtstag – 1979 hatten sich die Mannheim Redskins gegründet. cpa

