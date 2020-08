Redskins setzen auf Hessenliga

Bürstadt.Die Bürstadt Redskins dürfen weiter auf eine American-Football-Saison 2020 hoffen. Dass sie das wie geplant in der Landesliga Mitte tun werden, ist aufgrund der Corona-Pandemie jedoch äußerst unwahrscheinlich. Da viele Mannschaften, insbesondere aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, das mit der Organisation von Sportveranstaltungen verbundene Risiko nicht oder nicht hauptverantwortlich tragen wollen, plant der American Football-Verband Hessen (AFVH) nach Informationen dieser Redaktion die Durchführung einer gemischten Hessenliga.

Der Begriff „gemischt“ passt dabei in doppelter Hinsicht. Zum einen würde neben den Redskins, den Legionären Eschwege, den Gernsheim Gladiators und den Marburg Mercenaries II mit den Black Goats Mannebach auch eine Mannschaft aus Rheinland-Pfalz in der avisierten Hessenklasse mitmischen. Zum anderen handelt es sich bei diesen fünf Teams um Vertretungen aus verschiedenen Spielklassen.

Start am 12./13. September

Demnach stellen die Redskins als Landesliga-Aufsteiger die klassenhöchste Mannschaft. Mannebach, Eschwege, Gernsheim und Marburg II spielen allesamt in der sechstklassigen Verbandsliga. Die Oberliga-Teams haben nach Informationen dieser Redaktion eine „Exit Option“ wahrgenommen. Bis 31. Juli bestand die Möglichkeit, straffrei auf die Teilnahme am Spielbetrieb 2020 zu verzichten. Der rheinland-pfälzische Verband hatte seine Teams schon früh aus dem Spielbetrieb gezogen. Der Spielmodus der Hessenliga, die am Wochenende vom 12. und 13. September beginnen soll, lautet „Jeder gegen jeden“. Die fünf Teams sollen sich demnach in zwei Heim- und zwei Auswärtsspielen gegenüberstehen. Die Liga ist als eine Ausnahmeregelung für das laufende Jahr zu verstehen, um spielwilligen Mannschaften überhaupt etwas anbieten zu können. Die reguläre Liga-Einteilung bleibt von dieser Lösung unberührt. Auf- und Abstieg hatte der American Football-Verband (AFVH) im Juni ausgesetzt.

Die Bürstadt Redskins gehörten zu den ersten Teams, die nach dem Lockdown das Training wieder aufnahmen. In der Lockdown-Phase hatten sich die Südhessen mit Online-Übungen fit gehalten und auf das Theorietraining fokussiert. Mit der Vorbereitung auf die 2020er Saison hatten sie ursprünglich im September vergangenen Jahres begonnen. „Die Jungs sind heiß, sie haben hart gearbeitet. Sie wollen spielen und haben es auch verdient“, meint Bürstadts Kommunikationschef Harry Frommeld. Der 55-Jährige sieht nach den aktuellen Regelungen in Hessen kein Problem darin, Heimspiele auf der Leichtathletikanlage des Stammvereins TV Bürstadt vor Zuschauern auszutragen. „Selbst bei einem weitläufigen Abstands- und Sicherheitskonzept sollten wir genügend Platz für bis zu 400 Zuschauer haben“, glaubt Frommeld.

Allerdings stellt er im selben Atemzug klar: „Wir werden nichts tun, das die Gesundheit der Sportler und Zuschauer in irgendeiner Form gefährden könnte. Wir werden jedes Sicherheitskonzept mitgehen, das dazu führt, dass wir wieder Zuschauer einladen dürfen.“

Testspiele geplant

Auf „irgendeine Art und Weise“, hofft Frommeld, „wird man in Bürstadt in diesem Jahr noch American Football sehen. Daran arbeiten wir“. Es gebe Kontakt zu einigen Teams zwecks möglicher Freundschaftsspiele, erklärt Bürstadts Medienchef. Letztlich – und auch das ist Frommeld bewusst – habe man es aber nicht selbst in der Hand: „Wir beten, dass keine zweite Welle kommt.“

Sportlich wähnen sich die Redskins für eine Football-Saison gerüstet. 45 Spielerpässe liegen für das Seniors-Team vor. „Um die 30 Leute haben wir immer im Training“, sagt Frommeld. Auf einen Head Coach will der Landesliga-Aufsteiger bis auf Weiteres verzichten. „Wir haben in unseren Team-Meetings festgestellt, dass es überhaupt nicht notwendig ist, mit einem Head Coach zu arbeiten“, betont Frommeld. Offense Coordinator Chris Withers und Defense Coordinator Mathias Lahm können auf vier weitere Positions-coaches vertrauen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.08.2020