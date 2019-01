Redskins starten in der Halle

Bürstadt.Das zweite Spieljahr kann kommen: Heute Abend nehmen die Bürstadt Redskins den Trainingsbetrieb wieder auf. Um 20 Uhr begrüßt das achtköpfige Trainerteam um Headcoach Jürgen „Charlie“ Zühlsdorf die Seniors-Mannschaft zum ersten Training 2019 in der Turnhalle der Erich Kästner-Schule. Trainiert wird ab sofort dreimal pro Woche. Neben dem Dienstagstermin steht am Donnerstag (19 Uhr) eine Theoriesitzung beim TV Bürstadt an. Samstags (12.30 Uhr) geht es auf den Freizeitkicker.

53 Spieler umfasste der Kader der American Footballer im Dezember – bis zum Saisonstart im Frühling sollen es laut Zühlsdorf noch ein paar mehr werden. In der sechstklassigen Verbandsliga Mitte trifft Bürstadt auf die Legionäre Eschwege, die Gernsheim Gladiators, die GFL2-Reserve der Gießen Golden Dragons, die Koblenz Gladiators und die Rodgau Pioneers. Das erklärte Saisonziel ist der Aufstieg in die Landesliga. cpa

