Reiche Beute aus dem hohen Norden

Lampertheim.Uwe van gen Hassend fasste sich kurz. „Das war ein Klassenunterschied“, hielt der Vorsitzende des TTC Lampertheim fest. Wie im vergangenen Jahr hatte der Tischtennis-Club einen Doppelspieltag im Norden mit einem Wochenendausflug nach Hamburg und Umgebung kombiniert. Sportlich blieb die Herausforderung indes überschaubar. Mit klaren Siegen beim Vorletzten TSV Schwarzenbek (6:1) und beim Sechsten SV Siek (6:0) eroberte das erste TTC-Herrenteam nahezu mühelos den zweiten Platz in der 3. Bundesliga Nord zurück.

„Wir waren in beiden Spielen nicht gefordert. Schön war vor allem, dass unsere Fans wieder positiv aufgefallen sind. Sie haben uns toll unterstützt. Dass so viele mitfahren, hat bei den Gegnern für Erstaunen gesorgt“, freute sich van gen Hassend über das gelungene Drumherum.

Mit zwei Kleinbussen voller Zuschauer hatte der TTC die Reise in den Norden angetreten. Die TTC-Akteure an den Platten mussten allerdings nie wirklich zittern. Beim 6:1 in Schwarzenbek musste sich nur Lampertheims Nummer vier Istvan Molnar, nach vier Sätzen im Duell mit Moritz Spreckelsen geschlagen geben. Nick Tio auf Position drei behauptete sich im fünften Satz gegen Sören Wegner. Beim 6:0 in Siek war Molnars Fünf-Satz-Sieg gegen Daniel Cords die knappste Angelegenheit. „Wir sind jetzt wieder Zweiter und wollen diesen Platz behaupten“, betonte van gen Hassend.

Drei Partien haben Lampertheims Drittliga-Herren noch vor sich. Am 31. März empfängt das TTC-Quartett (20:6 Punkte) den Vierten Hertha BSC (19:7) in der Sedanhalle. Tags zuvor spielen die Spargelstädter beim Fünften Herne. Am 14. April kommt Schlusslicht TTS Borsum ins Ried.

Einen „Big Point“ (van gen Hassend) sammelte das TTC-Damenteam im Abstiegskampf der Oberliga Hessen. Ihr Heimspiel gegen den TSV Langstadt III, der jetzt mit 9:19 Punkten Relegationsplatz acht belegt, gewannen die Südhessinnen mit 8:6. Drei Spieltage vor Rundenende belegen Lampertheims Damen mit 12:18 Punkten Platz fünf.

„Bei einer Niederlage wären wir einen Punkt hintendran gewesen. Stattdessen liegen wir jetzt drei Zähler vor Langstadt und fünf vor den direkten Abstiegsplätzen“, freute sich van gen Hassend. Der Erfolg geht als Teamleistung durch. Spitzenspielerin Anne Lochbühler gewann alle Einzel, Inken Diederich feierte trotz anhaltender Knieprobleme zwei Einzelerfolge. Inessa Leckel und Tanja Haberle trugen je einen Punkt bei. Entscheidend war die Nervenstärke in der Schlussphase. Beim Stand von 6:6 behaupteten sich Diederich mit 12:10 und Haberle mit 11:6 im fünften Satz. „Das war ein echter Krimi“, meinte van gen Hassend. Nach einem spielfreien Wochenende will Lampertheim am 31. März bei Schlusslicht SC Niestetal II nachlegen.

Zu Fünft auf verlorenem Posten

Nichts zu holen gab es für Lampertheims zweites Herrenteam in der Hessenliga Süd-West. Ohne den verletzten Ahmet Topal und die privat eingespannten Thomas Kern und Bernhard Schüßler kassierte der designierte Absteiger, der nur mit fünf Mann spielte, eine 0:9-Klatsche beim Zweiten Viktoria Preußen Frankfurt. „Wir sind froh, dass wir überhaupt antreten konnten“, berichtete van gen Hassend. Drei Saisonpartien hat die TTC-Reserve noch vor sich. Beim Drittletzten TuS Nordenstadt (10:18 Punkte) kann Lampertheim II (4:26) am Samstag (18 Uhr) bis auf Topal auf alle Spieler zurückgreifen. „Wir wollen die Runde mit Anstand zu Ende bringen“, sagt van gen Hassend. cpa

