Reinklicken, mitkicken

Christopher Schamber (l.) und Juri Vonderheid. © DFB-Stützpunkt Bensheim

Ried.Die DFB-Talentförderung bietet seit November unter den Namen „Movember“ Lockdown-Trainingseinheiten mit DFB-Stützpunktcoaches an. Die 9. Auflage der Live-Video-Trainingseinheit am Montag um 17.30 Uhr wird vom Stützpunkt Bensheim veranstaltet. Schwerpunkt: „Eins gegen Eins.“ Mit dabei sind Stützpunkttrainer Christoph Schamber und der aus Riedrode stammende Stützpunktspieler Juri Vonderheid (SC Griesheim).

„Es wird dabei auch um Körpertäuschung, Übersteiger und den Zidane-Trick“ gehen“, gibt Schamber einen Vorgeschmack, der ebenso wie Vonderheid über die FuPer-App schon Erfahrung in Sachen Videotrainingseinheiten besitzt. Die Trainingseinheiten richten sich an alle fußballbegeisterten Kinder, Jugendlichen und Jugendtrainer. Benötigt werden ein Ball, vier Markierungen (zum Beispiel Klebestreifen), ein Stuhl mit hoher Lehne und ein Feld von 2,5 x 2,5 Metern. and

Info: „Movember“-Link http://bit.ly/MOVEmber_09

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.01.2021