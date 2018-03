Anzeige

Nach der Fünf-Satz-Niederlage von Soroosh Amiri Nia gegen Sören Wagner riss sich der TTC jedoch am Riemen und brannte fünf Einzelerfolge am Stück auf das Hallenparkett. Die Aufholjagd kam nicht nur bei den Gästefans gut an. „Die Zuschauer in Schwarzenbek haben auch bei unseren Punktgewinnen geklatscht. Für sie war es ein super Spiel mit tollen Ballwechseln“, freute sich van gen Hassend über die faire Stimmung. Neben TTC-Spitzenmann Alfredas Udra punktete gegen Schwarzenbek auch Andras Turoczy auf Position vier doppelt. Je einen Zähler sammelten Amiri Nia und Andrei Putuntica.

Deutlich leichteres Spiel hatte Lampertheim in Siek. Bis auf das Spitzendoppel, in dem sich Udra/Putuntica gegen Yansheng Wang/Patrick Khazaeli mit 10:12 im fünften Satz geschlagen geben mussten, ließ der TTC wenig anbrennen. Neben zwei Einzelerfolgen für Udra ist vor allem der Fünf-Satz-Sieg von Putuntica gegen den früheren norwegischen WM- und EM-Teilnehmer Wang hervorzuheben.

Den Saisonabschluss am 15. April (14 Uhr) gegen Absteiger TTC Seligenstadt könnte Lampertheims Herrenteam entspannt angehen – könnte. „Wir werden uns etwas Besonderes für unsere Zuschauer einfallen lassen“, kündigt van gen Hassend an. Gewinnt der TTC das Hessenduell und verliert der Fünfte TTC Herne (16:18 Punkte) beim Vierten Union Velbert, würden die TTC-Herren ihr zweites Drittliga-Jahr auf Rang fünf abschließen. Die neue Runde ist längst in der Planung, bestätigte van gen Hassend. „Es wird Veränderungen geben“, sagte er, ohne Namen zu nennen.

Oberliga-Damen patzen

In der Oberliga Hessen haben die TTC-Damen die wohl letzte Chance auf die Aufstiegsrelegation verspielt. Nach der 6:8-Heimniederlage gegen den Dritten TSV Höchst (29:7 Punkte) bleiben die Südhessinnen mit 24:10 Zähler auf Rang vier. Am Sonntag (10 Uhr) geht es zum Zweiten TTC Staffel II (30:6). „Der Aufstieg war ja nie unser Ziel“, relativierte van gen Hassend die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Folge.

Kein Maßstab war der 6:0-Heimsieg über den Drittletzten TTC Salmünster. Die Spitzenspielerin der Gäste, Sonja Bott, schenkte ihre Einzel verletzungsbedingt ab. Auf den Positionen zwei bis vier trat Salmünster mit Ersatz an. „Nach 48 Minuten war das Spiel vorbei. Wir haben keinen einzigen Satz verloren“, hielt van gen Hassend fest.

Die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Hessenliga hat Lampertheims zweites Herrenteam sichergestellt. Mit dem 9:3-Heimsieg gegen den Sechsten TSG Oberrad holte der Verbandsliga-Primus frühzeitig die nötigen Zähler. „Dass wir so klar gewinnen, hätten wir nicht gedacht, zeigt aber, dass wir völlig zu Recht da oben stehen“, will van gen Hassend auch die verbleibenden drei Punktpartien ungeschlagen über die Bühne bringen. Für den TTC II geht es am 14. April beim Fünften Seligenstadt II weiter.

Mittwoch, 21.03.2018