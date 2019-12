Reise ins Ungewisse

Bürstadt.Noch zweimal schlafen, dann geht es auch für Fußball-Gruppenligist Eintracht Bürstadt in die Winterpause. Um 14 Uhr gastiert die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund beim FC Türk Gücü Rüsselsheim. „Bei Türk Gücü hat sich zuletzt viel getan, da sind wohl einige Spieler weggegangen“, sagt Sigmund über die seit acht Partien sieglosen Rüsselsheimer. Seit dem 3:2-Erfolg gegen Büttelborn Ende September holte Türk Gücü nur noch zwei Punkte. Zuletzt gab es gar fünf Niederlagen am Stück. Nach den jüngsten Auftritten in Riedrode (1:6), bei Stadtrivale SG Dersim/VfR (0:4) und in Fehlheim (3:5) fiel Rüsselsheim mit 18 Punkten auf Abstiegsplatz 14 zurück.

Jetzt darf Türk Gücü wieder zu Hause ran – nicht der einzige Grund, weshalb Eintracht-Coach Sigmund volle Konzentration verlangt. „Wir wissen nicht, was uns da erwartet. Sie werden aber um ihr Leben rennen“, glaubt Bürstadts Trainer: „Wir müssen dagegenhalten. Zurzeit liegen wir acht Punkte vor Türk Gücü. Mindestens acht sollen es auch nach dem Spiel sein.“ Das Hinspiel am zweiten Spieltag verlor die Eintracht zu Hause überraschend 0:2. „Da hatten wir uns nach unserem Auftaktsieg erhofft, uns gleich oben festzusetzen. Aber an dem Tag hat Rüsselsheim verdient gewonnen“, so Sigmund. Die Eintracht, Zehnter mit 26 Punkten, muss den Jahresabschluss ohne Andi Schwöbel, Niclas Herzberger und Paul Herbel angehen.

Stellung bezog Sigmund zu seinem Platzverweis beim 1:1 gegen Alsbach am vergangenen Sonntag. „Es war eine Gelb-Rote Karte“, stellte er richtig: „Die erste Gelbe habe ich für meinen ironischen Vorschlag bekommen, doch mal in Köln anzurufen. Ich weiß nicht, ob das beleidigend ist. Die zweite habe ich bekommen, weil ich mich lautstark über den Elfmeterpfiff gegen uns beschwert habe. Es war ein leichter Kontakt – eine Dublette des Elfmeters für Union gegen Schalke. Bei uns heißt es dann immer, es reiche nicht für einen Strafstoß.“ Sigmund sprach außerdem von zwei Elfmetern, die seinem Team verwehrt blieben: „Denjenigen, der da nichts sagt, will ich erleben. Für die Lautstärke habe ich mich hinterher aber entschuldigt. Ich habe auch vor meiner Mannschaft angesprochen, dass man das so nicht machen darf.“ cpa

