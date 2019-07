Rekordzahl beim lsb h

Frankfurt.Noch nie waren so viele Menschen in den hessischen Sportvereinen aktiv. Dies hat die Bestandserhebung des Landessportbundes Hessen (lsb h) ergeben. Zum Stichtag 1. Januar 2019 verzeichnete die Dachorganisation 2 110 111 Mitglieder in 7 614 Vereinen. Dies teilte der lsb h mit. Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies einen Zuwachs um 17 059 Personen oder 0,8 Prozent.

„Dieser neue Höchststand beweist: Vereinssport ist weiterhin attraktiv und gefragt. In Zeiten, in denen Parteien, Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen an Mitgliedern verlieren, ist das eine grandiose Nachricht“, sagte Landessportbund-Präsident Rolf Müller.

Sorgen bereitet dem lsb h jedoch der Nachwuchs. Die Zahl der sporttreibenden Kinder und Jugendlichen in Vereinen sei seit 2014 nahezu gleichgeblieben. Dabei ist diese Altersgruppe in der Bevölkerung um 3,8 Prozent (rund 40 000 Personen) gewachsen. „Das könnte vor allem in der Zukunft zu einem Rückgang der hessischen Sportvereinsmitglieder führen“, heißt es in der Pressemitteilung. dpa

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019