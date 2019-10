Reserven aus dem Ried gehen unter

Ried.Die Ried-Reserven in der Fußball-C-Liga haben sich am gestrigen zwölften Spieltag erschreckend schwach präsentiert. Die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt verlor 3:6 (2:2) gegen die Tvgg Lorsch II und verpasste somit den Anschluss an das obere Liga-Drittel. Der FV Biblis II ist nach einer 0:7 (0:2)-Heimklatsche gegen die FSG Bensheim endgültig im Abstiegskampf angekommen.

Lorsch II – Et. Bürstadt II 6:3

Während Lorsch II (27 Punkte) ganz oben mitmischt, rennt die Eintracht-Reserve mit 16 Zählern weiter ihren Ansprüchen hinterher. „Lorsch war zwar ein starker Gegner, aber wir haben uns die Tore selbst reingelegt“, war Bürstadts Trainer Attila Jambor nach Abpfiff bedient: „Wir waren nicht diszipliniert genug, was die Aufteilung auf dem Platz anging. Am besten schauen wir jetzt, dass wir die Runde bis zur Winterpause gut über die Bühne bringen – denn eigentlich sollten wir von unserem Potenzial her mehr herausholen können.“ Nach dem 0:1 durch Jonathan Berg (5.) brachten Lukas Berg (10.) und Daniel Patti (10.) die Eintracht in Führung. Nach dem 2:2-Pausenstand, den Benjamin Krause herstellte (33.), brach Bürstadt II komplett ein. Zweimal Jonathan Berg (47./53.), Tim Utermann (52.) und Ruben Stöckmann machten alles klar. Obendrein sah Bürstadts Mergim Dzackaj Gelb-Rot wegen Meckerns (82.).

Biblis II – FSG Bensheim 0:7

„Das war ein Offenbarungseid“, meinte FVB-Trainer Sven Sauer nach der vierten Niederlage in Folge. Vielsagend merkte der 33-Jährige an: „Da hat eine schlechte Mannschaft gegen eine brutal schlechte Mannschaft gespielt und diese auseinandergenommen. Da haben wir mal richtig gezeigt, wo wir stehen.“ cpa

