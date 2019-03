Respekt vor FSG-Angriff

Ried.In der Fußball-B-Liga Bergstraße hat der FC Olympia Lampertheim im Duell bei der FSG Riedrode II am Sonntag großen Respekt vor den FSG-Angreifern Perica Bozanovic und Sascha Krumpholz. „Das sind zwei ausgesprochene Füchse. Beide Spieler sind sehr routiniert. An einem guten Tag können sie ein Match ganz allein für ihre Mannschaft entscheiden. In jeden Fall werden sie unsere Schwächen schonungslos aufdecken“, ist Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres die Stärke des spielstarken Duos nicht entgangen.

Generell rechnet er auch mit einem besonders angriffslustigen Gegner, der sich für die Hinspielniederlage revanchieren möchte. Die Olympia wiederum, die möglicherweise auf Öczan Bagci (Rückenverletzung) verzichten muss, tritt nach einigen Heimspielen in Folge nun wieder auswärts an.

An Selbstbewusstsein mangelt es der Elf von Thomas Düpre nicht. „Mit unserem 4:2-Erfolg gegen Schönmattenwag haben wir endlich eine Mannschaft von oben geschlagen. Außerdem gefällt mir unsere Torausbeute, denn in den vergangenen zwei Spielen haben wir elf Treffer erzielt“, freut sich Andres, dass es bei seinem Verein derzeit rund läuft.

Wenn seine Mannschaft in Riedrode allerdings etwas holen wolle, müsse sie über 90 Minuten lang präsent sein.

Siebert kehrt bei FSG II zurück

Die Scharte der Niederlage in Rodau will die FSG Riedrode II auswetzen. „Das war verdient. Rodau war bissiger und uns in allen Belangen überlegen“, blickt Riedrodes Trainer Andreas Zinke auf das 1:4 im Zwingenberger Stadtteil zurück.

Wenn seine Mannschaft weiterhin im oberen Drittel der Tabelle bleiben wolle, müsse sie ihre noch verbleibenden fünf Heimspiele gewinnen. Natürlich auch das gegen Lampertheim. Zwar kehrt Niklas Siebert nach seiner Sperre im Spiel gegen die FSG Bensheim wieder in die Mannschaft zurück, doch dafür muss das Team nun auf Maurice Gündling verzichten, der sich in Rodau die Rote Karte einhandelte. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019