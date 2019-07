Als „durchwachsen“ bezeichnete Head Coach Charlie Zühlsdorf die zweite Verbandsliga-Saison seiner Bürstadt Red-skins. Der Kurpfälzer bezog sich dabei rein auf das Sportliche und lag richtig: Der ersehnte Aufstieg in die Landesliga blieb aus, 2020 müssen es die Redskins wohl oder übel neu probieren.

Und doch markiert die abgelaufene Runde einen Wendepunkt für die Footballer des TV Bürstadt. 40 Jahre nach der Gründung als Mannheim Redskins – das Jubiläum wurde am Sonntag mit einer beeindruckenden Party begangen – ist jedem klar: Sie sind endgültig im Ried angekommen.

Anders als vor dem Oberliga-Rückzug 2015 setzen die Redskins auf Spieler, die die Trikotfarben verinnerlicht haben. Ein Grund dafür: Leistungsträger wie Lukas Brems, Maxi Roos oder Christian Steffan entstammen der eigenen Jugend. Die wird auch in Zukunft Früchte tragen. Bei der U 13, U 16 und U 19 ist ein voller Trainingsplatz die Regel, nicht die Ausnahme. Allein auf Facebook versorgen die Redskins zudem gut 1250 Nutzer mit Informationen. All das verdient Anerkennung – und wird mittelfristig von sportlichem Erfolg gekrönt sein. Dass die Richtung stimmt, weiß auch Zühlsdorf. Ende Juli will er seine Sommerpause beenden und wieder auf dem Platz stehen – mit der Jugend – wohlgemerkt.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.07.2019