Ried-Derby wird zum Keller-Krimi

Groß-Rohrheim.In den Duellen zwischen Alemannia Groß-Rohrheim und dem VfR Bürstadt ging es für beide Teams in den vergangenen Jahren meist um viel. So wird es auch am Sonntag (15 Uhr) sein, wenn die beiden Rivalen aus dem Ried auf dem Hartplatz in Groß-Rohrheim aufeinandertreffen. Das Derby ist für beide ein enorm wichtiges Duell im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße. So stehen die Hausherren aktuell mit vier Zählern Rückstand auf den Relegationsrang auf dem vorletzten Platz, während die Gäste aus Bürstadt auf Rang zwölf mit vier Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz keineswegs gesichert sind.

Das zwischen dem FCA auf Platz 15 und dem VfR schon acht Punkte Abstand liegen, ist VfR-Coach Goran Barisic dabei nicht entgangen. „Für uns bietet sich die Chance, mit einem Sieg den Abstand auf die direkten Abstiegsränge auf elf Punkte zu vergrößern“, weiß Barisic, wie wichtig ein Erfolg für die Gäste sein könnte. FCA-Trainer Alexander Merlau-Behrendt erklärt: „Der VfR kommt bei uns auf den Hartplatz und wir werden Alles gegen sie geben. Mindestens ein Unentschieden muss unsere Vorgabe sein, wobei ein Sieg natürlich noch besser wäre. Die Mannschaft weiß, worum es geht.“

Schwierige FCA-Saison

Merlau-Behrendt hat keine Lust, im Abstiegskampf Boden zu verlieren, nachdem die Groß-Rohrheimer zuletzt mit dem 2:2 gegen die SG Einhausen und dem 5:5 beim VfL Birkenau eine aufsteigende Formkurve zu verzeichnen hatten. Dazwischen lag allerdings die herbe 1:3-Auswärtsniederlage beim bis dato noch sieglosen Schlusslicht SC Olympia Lorsch. „Nach unserer frühen 1:0-Führung sind wir dort selbst unruhig geworden und waren verunsichert, das hat der Gegner ausgenutzt“, blickt der Coach zurück. Die bisher so schwierige Runde mit nur neun Zählern ist nicht spurlos an den Alemannen vorübergegangen.

„Nachdem Olympia Lorsch gegen Groß-Rohrheim gewonnen hat, war es für uns natürlich noch wichtiger, unser Heimspiel gegen sie zu gewinnen, sonst wäre uns der SCO ja selbst im Abstiegskampf näher gerückt“, tat der 3:0-Heimsieg gegen das Schlusslicht nicht nur Barisic, sondern der gesamten VfR-Mannschaft gut. Der Trainer hätte am Sonntag sehr gerne Branko Bozic mit seiner Erfahrung an Bord gehabt – doch dieser ist gesperrt. So wird Barisic mit Haris Hodzic maximal einen der beiden Akteure aufbieten können, die vor der Runde vom FCA zum VfR gewechselt sind und schon beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel ihrem Ex-Club aus Groß-Rohrheim gegenüberstanden.

„Branko wurde nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den SV Fürth für drei Spiele gesperrt, wobei das für mich immer noch maximal eine Gelb-Rote Karte war“, bedauert Barisic, der damit auch noch am 30. November im letzten Spiel vor der Winterpause bei Eintracht Wald-Michelbach II auf den Routinier in der Abwehr verzichten muss.

Beim 5:5 in Birkenau gefiel Merlau-Behrendt der Kampfgeist seiner Truppe. „Trotzdem war das ein Spiel, wie man es in dieser Situation eigentlich nicht braucht, denn letztlich ging es ja hin und her“, bedauert der FCA-Coach, dass trotz einer 2:0-Führung am Ende nur ein Punkt mit ins Ried wanderte. „Wir bekommen zu viele Gegentore, daher wird es am Sonntag auch darauf ankommen, dass unsere Defensive gegen den VfR gut steht“, betont Merlau-Behrendt, der eventuell auf den noch angeschlagenen Felix Barzen verzichten muss, während Dennis Ziegert und Terry Danso unter der Woche wieder das Training aufgenommen haben.

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019