Ried-Duell um Platz zwei

Ried.Das Kopf-an-Kopf-Rennen in der Tischtennis-Bezirksliga zwischen dem TV Bürstadt und dem TTC Lampertheim III spitzt sich weiter zu. Während die TVB-Herren einen 9:2-Heimsieg gegen den Vorletzten KSV Reichelsheim landeten, feierte die punktgleiche TTC-Reserve einen 9:1-Erfolg beim Fünften TSV Ellenbach. Nur noch fünf Spielpunkte trennen die Ried-Kontrahenten voneinander.

Die Bezirksliga-Damen des TV Bürstadt haben dank eines 8:5-Heimsiegs im direkten Duell mit dem Dritten TTF Hähnlein II gleichgezogen. In der Bezirksklasse-Gruppe 1 kassierte Bürstadts dritte Herrenmannschaft am Montagabend eine 0:9-Klatsche beim Vierten TTC Heppenheim IV. In Gruppe 3 holte Bürstadt II ein 8:8-Heimremis gegen Tabellenführer TSV Modau.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt, Herren: Beim 9:2 gegen Reichelsheim ließen die Bürstädter vom Start weg nichts anbrennen. „Gerade am Anfang ist es sehr gut gelaufen, auch weil unser zweites Doppel das Reichelsheimer Spitzendoppel überraschend im fünften Satz besiegen konnte“, lobte TVB-Kapitän Frank Rosenberger seinen Doppelpartner Jost Riedel, mit dem er den knappen Erfolg gegen Thorsten und Andreas Linder sicherstellte. Im ersten Einzeldurchgang legten Rosenberger, Nick Groeger und Benjamin Brüderl jeweils einen Drei-Satz-Erfolg nach, Adrian Ziegler war nach vier Sätzen fertig.

Nach der Spielpause am kommenden Wochenende – wegen der nationalen Meisterschaften ruht bundesweit der Ligabetrieb – muss Bürstadt am 9. März (17.15 Uhr) zur SG Hüttenfeld. Der befreundete Drittletzte kämpft noch um jeden Punkt gegen den Abstieg.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III, Herren: Auch ohne Leistungsträger Gerhard Blob, der seinen 70. Geburtstag nachfeierte, hatte Lampertheims „Dritte“ beim 9:1 in Ellenbach wenig Mühe. „Ich will den Sieg nicht überbewerten, das war ein Pflichterfolg“, sagte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend angesichts von zwei Spielerausfällen beim Tabellenfünften. Am 8. März (20 Uhr, Sedanhalle) empfängt Lampertheim III (22:8 Punkte) den designierten Meister Topspin Lorsch II (28:0).

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt II, Damen: „Beim 8:5 gegen den Tabellendritten Hähnlein II haben wir mit vier Siegen im fünften Satz natürlich einen Traumstart erwischt. Diese 4:0-Führung haben wir uns nicht mehr nehmen lassen“, freute sich TVB-Abteilungsleiter Rosenberger darüber, dass Bürstadts Hessenliga-Reserve Planungssicherheit hat. Sieben Punkte Vorsprung hat der TVB II jetzt auf die Abstiegsränge – bei vier verbleibenden Partien. Laura Wunder und Stella Bechtel waren mit je drei Einzelerfolgen die treibenden Kräfte. Am 8. März geht es zum Vorletzten SKG Zell.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TV Bürstadt III, Herren: „Der Ausfall von Harald Gliewe war beim 0:9 gegen Heppenheim IV eine erhebliche Schwächung“, erklärte Rosenberger. Zum rettenden Ufer fehlen dem TV Bürstadt III nach wie vor vier Zähler – bei sechs ausstehenden Begegnungen. Am 8. März empfängt die TVB-Reserve den Zweiten TSK Rimbach.

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II, Herren: Mit dem 8:8 gegen Primus TSV Modau (24:4 Punkte) machte der Zweite Bürstadt II (23:7) zwar keinen Schritt nach vorn – aber auch keinen zurück. Der Dritte TV Seeheim (22:6) hat das Kräftemessen mit Modau noch vor sich. „Wenn Seeheim Modau besiegt, sind wir Dritter“, warnt Rosenberger jedoch, Relegationsplatz zwei als Formsache zu betrachten. Auf den Positionen zwei und drei spielten Harald Koch und Jan Epple mit je zwei Einzelerfolgen stark auf. Am 16. März geht es beim Vorletzten SVS Griesheim II weiter.

