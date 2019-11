Riedrode II will auf der Welle surfen

tRied.In der Fußball-B-Liga setzte die zweite Mannschaft der FSG Ried-rode am vergangenen Sonntag ein ganz dickes Ausrufezeichen. Mit dem 5:1-Heimsieg über den SC Rodau nahm das Ried-Team dem Gegner die Chance, nach Wiederholung des ausgefallenen Spiels gegen Zotzenbach mit dem TSV Hambach gleichzuziehen, der sich damit die Herbstmeisterschaft sicherte. „Damit hat keiner gerechnet, vor allen Dingen nicht in dieser Höhe. Die Mannschaft hat in allen Belangen überzeugt“, war denn auch FSG-Trainer Andreas Zinke voll des Lobes über seine Jungs.

Zum Start in die Rückrunde genießen die Riedroder erneut Heimrecht. Mit dem TSV Weiher stellt sich wieder eine Mannschaft vor, die das Potenzial hat, am Ende ganz weit vorne zu stehen. Diese bittere Erkenntnis musste die FSG II in der Hinrunde machen, als sie mit 2:7 im Mörlenbacher Gemeindeteil unterlag. „Das ist eine körperlich starke Mannschaft, die gerade bei Standards sehr gefährlich ist“, rechnet Zinke mit einer schweren Aufgabe.

Mit dem Sieg über Rodau haben die Riedroder aber neues Selbstvertrauen getankt. Da sich auch in personeller Hinsicht wenige Veränderungen ergeben, können sie den Weiherern optimistisch entgegentreten. Außerdem bietet sich Pascal Kratz, dessen Erkältung abgeklungen ist, als weitere Alternative an.

Bovers fehlt FC Olympia

Hinter seinen Möglichkeiten blieb in dieser Saison Türkspor Wald-Michelbach. „Das ist eine spielerisch gute Mannschaft, bei der es bisher nicht ganz so gut lief“, schätzt Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende des FC Olympia, den kommenden Gegner als „ziemlich unkonstant“ ein und würde gerne den 3:0-Hinspielerfolg wiederholen. Während Yannick Schmitz wieder zur Mannschaft stößt, muss die Olympia urlaubsbedingt auf Benjamin Bovers verzichten.

Endlich mal bei einem Odenwälder Verein auswärts gewinnen. Das ist der große Wunsch von Jury Mai, dem Trainer der SG Hüttenfeld. Am Sonntag hat er eine gute Gelegenheit hierzu, denn seine SGH ist zu Gast bei der Sportvereinigung Affolterbach, die mitten im Abstiegsschlammassel steckt. hias

