Riedroder Feiertag

Bürstadt.„Die Nummer eins der Stadt sind wir“, sangen die Spieler der FSG Riedrode – und das zu Recht. Gleich im ersten Jahr der Spielgemeinschaft von FSV und SG Riedrode hat sich der Tabellenführer der Kreisoberliga Bergstraße zum Bürstädter Hallen-Stadtmeister bei den ersten und zweiten Mannschaften gekürt. Beim Turnier der Altherrenteams setzte sich der FSV Riedrode durch – hier traten SG und FSV in diesem Jahr noch getrennt an.

Beim zweitägigen Turnier in der Turnhalle der Erich Kästner-Schule ließ die FSG wenig anbrennen. Mit einer Bilanz von neun Punkten und 18:7 Toren aus vier Spielen gegen die Eintracht und den VfR Bürstadt durfte die Mannschaft des Trainergespanns Duro Bozanovic/Andreas Keinz den Wanderpokal in die Höhe stemmen. „Es ist natürlich etwas Besonderes, dass wir alle drei Titel nach Riedrode holen konnten“, freute sich Bozanovic über die Titelgewinne – es sind die ersten überhaupt in der FSG-Historie.

Das sportliche Niveau, das Eintracht, FSG und VfR beim alljährlichen Hallenkick boten, blieb überschaubar. Dieses Resümee gilt vor allem für den ersten Spieltag. Da startete der VfR mit einer 0:8-Klatsche gegen die FSG ins Turnier, das nach dem Zusammenschluss von FSV und SG erstmals mit nur drei Teams sowie mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde. Die Niederlage verärgerte vor allem Karl-Heinz Göbel. Der VfR-Chefcoach war eigentlich nur als Zuschauer vor Ort, trommelte seine Elf nach der indiskutablen Leistung aber umgehend für eine Kabinenansprache zusammen.

Göbels Ansprache fruchtet

Dass sich der VfR hinterher mit einem 5:3 gegen die Eintracht zurückmeldete, lag unter anderem daran, dass auch der Gegner wenig Interesse zeigte, alles aus sich herauszuholen. Titelverteidiger Eintracht hatte zuvor schon gegen die FSG mit 2:5 verloren und hatte deshalb kaum noch Chancen auf Platz eins.

Am zweiten Turniertag betrieb der Gruppenligist mit einem 6:2 gegen den VfR Wiedergutmachung, die FSG holte sich aber mit einem 5:1 gegen den VfR vorzeitig den Turniersieg. Das 0:4 zwischen FSG und Eintracht im letzten Match hatte nur noch statistischen Wert. Für viele Fußballfreunde blieb das Stadtturnier dennoch ein beliebter Treffpunkt. An beiden Tagen kamen jeweils mehr als 300 Zuschauer. Bester Torschütze wurde Marcel Daniel (FSG) mit sechs Treffern, als bester Torhüter wurde Eric Kamprath (Eintracht) geehrt.

Bei den 1b-Mannschaften wurde B-Ligist FSG Riedrode II seiner Rolle als klassenhöchstes Team gerecht – aber nur knapp. Nach einem 2:6 gegen C-Ligist Eintracht II am ersten Turniertag schlugen die Blau-Schwarz-Gelben gestern Titelverteidiger SV Bobstadt mit 6:4 und D-Ligist VfR Bürstadt II mit 13:1. Die Eintracht-Reserve leistete sich nach ihrem Auftaktsieg ein 3:4 gegen Bobstadt und kam in ihrer letzten Partie „nur“ zu einem 5:3 gegen den VfR II. Die Tordifferenz von 21:11 gab den Ausschlag für die FSG-Reserve.

Die AH des FSV behielt nach einem 2:2 gegen den VfR, einem 3:0 gegen die Eintracht, einem 3:1 gegen Bobstadt und einem 4:3 gegen die SG mit zehn Punkten und 12:6 Treffern die Nase vorn.

