Riedroder Schützenfest

Riedrode.In der Fußball-Kreisliga B setzte die zweite Mannschaft der FSG Riedrode ein Ausrufezeichen und bezwang die abstiegsbedrohte FSG Bensheim mit 10:2. Riedrodes Wilfried Kungl sah einen hochverdienten Sieg seiner Mannschaft, bei dem ihm auch die Effizienz vor dem gegnerischen Tor gefiel. „Ein Perica Bozanovic mit seiner technischen Raffinesse, ein Sascha Krumpholz mit seiner Schnelligkeit – das waren doch Pfunde, mit denen wir wuchern konnten. Gerade, wenn schön über die Außen gespielt wurde“, beobachtete er.

Der FSG Bensheim, bei der nun Wolfgang Schmidt vorübergehend das Traineramt vom scheidenden Übungsleiter Holger Taube übernahm, sprach er aber dennoch ein dickes Lob aus: „Das letzte Aufgebot der Bensheimer hat sich in Riedrode sehr gut verkauft. Wenn ich bedenke, dass Wolfgang Schmidt bereits 64 Jahre alt ist und auch sein Name auf dem elektronischen Spielberichtsbogen stand, kann ich davor nur den Hut ziehen.“

Klare Überlegenheit

Bereits in der ersten Halbzeit ließen es die Routiniers der FSG richtig krachen. Kurz nachdem Perica Bozanovic in der vierten Minute den Torreigen eröffnete, erhöhte Sascha Krumpholz nur eine Minute später auf 2:0. Nach Utku Bahars Anschlusstreffer (18.), ließ Riedrode weitere Tore durch Perica Bozanovic, Pascal Kratz, Mirko Alimi und Sascha Krumpholz (2) folgen. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nichts an der Überlegenheit.

Kurz nachdem Perica Bozanovic in der 47. Minute das 8:1 gelang, trafen die Bensheimer durch Sven Warbera (54.). Doch Julien Gündling und Sascha Krumpholz schraubten das Ergebnis auf 10:2. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 18.03.2019