Riedroder Torfestival

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga hat die FSG Riedrode mit einem 8:0-Sieg bei der Spielvereinigung Fürth ihre Tabellenführung eindrucksvoll verteidigt. Aber auch für den VfR Bürstadt, TV Lampertheim und Alemannia Groß-Rohrheim gab es Auswärtserfolge zu feiern. Nicht so gut lief es dagegen für den FV Hofheim, der beim VfL Birkenau mit 1:6 unter die Räder kam.

SV Fürth – FSG Riedrode 0:8

Die Begegnung wurde überschattet von der schweren Verletzung des Fürther Spielers Luca Sielmann, der in der 17. Minute verletzt ausschied und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zu diesem Zeitpunkt führte die FSG bereits mit 3:0. Mario Basyouni traf in der elften und 15. Minute, und zwischenzeitlich markierte Sören Heiderich das 0:3. Doch damit war der Torhunger der Elf des Trainerduos Andreas Keinz/Duro Bozanovic noch längst nicht gestillt, denn Christos Theodorou schnürte mit seinen Treffern in der 26. und 40. Minute noch vor der Halbzeitpause einen Doppelpack. Auch im zweiten Durchgang beherrschte Riedrode weiterhin das Spielgeschehen. So machte Marcel Daniel in der 58. Minute das halbe Dutzend voll. Marc Kress (70.) und erneut Heiderich (76.) sorgten für den Endstand.

VfL Birkenau – FV Hofheim 6:1

Dreimal hatten die Hofheimer in Folge nicht mehr verloren und ihr Punktekonto deutlich anwachsen lassen. Nun erwischte es sie wieder einmal. „Mit dem 6:1 ist der FV Hofheim noch gut bedient“, ließ Birkenaus Pressesprecher Thomas Schmitt keinen Zweifel daran, dass die Platzherren die Begegnung bestimmten. Nur in der Anfangsphase taten sie sich schwer. Somit hatten die Hofheimer, bei denen Manuel Scharr in der dritten Minute einen Abpraller zum 0:1 verwertete, in der ersten Viertelstunde mehr vom Spiel. Langsam aber sicher fanden die Birkenauer zurück in die Spur. Dabei sorgte Florian Kneißl mit zwei Treffern für die 2:1-Halbzeitführung. Auch nach dem Wechsel beherrschten die Gastgeber das Spielgeschehen. Dabei glänzte Marco Zink mit drei Treffern. Das 5:1 in der 74. Minute war dabei besonders schön, als er eine Ecke direkt verwandelte. Das zwischenzeitliche 4:1 erzielte Murat Kapucu in der 69. Minute.

TSV Auerbach – VfR Bürstadt 2:3

Jürgen Roth vom Spielausschuss der TSV sah eine aufopferungsvolle Leistung seiner Auerbacher: „Vielleicht hätte ein Unentschieden nicht ganz dem Spielverlauf entsprochen, aber unsere Mannschaft hätte es sich redlich verdient gehabt.“ Gegen Ende der ersten Halbzeit bogen die Bürstädter auf die Siegerstraße ein. Als Christoph Schamber in der 38. Minute einen langen Ball verwertete, hieß es 0:1. Und noch vor dem Wechsel bejubelte der VfR das 0:2. Als schön über die Außen gespielt wurde, traf Besim Reka ins Auerbacher Tor. Noch gaben sich die Gastgeber nicht geschlagen und schöpften durch Kostaridis‘ Kopfballtreffer in der 46. Minute zum 1:2 neue Hoffnung. Aber in der 64. Minute schoss Besim Reka ins kurze Eck und stellte mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. In der 65. Minute fiel der zweite Auerbacher Treffer, als Elit Demi eine schöne Hereingabe aus elf Metern verwertete.

O.-Abtsteinach – Groß-Rohrh. 1:3

Obwohl die Groß-Rohrheimer in der 19. Minute einen Platzverweis gegen Emre Kilic – er beleidigte seinen Gegenspieler – hinnehmen mussten, blieb dies ohne negative Auswirkungen. „Wir haben richtig guten Fußball gespielt. Doch Groß-Rohrheim war eindeutig die clevere Mannschaft, die uns geschickt ausgekontert hat“, bedauerte Ober-Abtsteinachs Pressesprecher Michael Doeringer. Bester Spieler bei den Rohrheimern war Marcel Eckhardt. Während er in der 31. Minute zum 0:1 traf, war er zwölf Minuten später der Vorbereiter bei Ugur Yaz‘ 0:2. Doch in der 62. Minute witterte Ober-Abtsteinach Morgenluft, als Tolga Erak aus sieben Metern zum 1:2 traf. Aber dank Eckhardt, der in der 86. Minute einen Alleingang zum 1:3 verwertete, sicherte sich die Alemannia die volle Punktausbeute.

Mitlechtern – TV Lampertheim 1:4

Gerade in der ersten Halbzeit zeigte der TVL eine ordentliche Leistung und verdarb Mitlechtern damit die Kerwe. Zwar gingen die Platzherren schon in der dritten Minute durch Abdirahman Mohamed Mohamod in Führung, doch danach sorgten Kai Markert (19.), Manuel Betzga (27.) und Timo Rodovsky (36.) für eine beruhigende 3:1-Pausenführung. Als Rodovsky kurz nach dem Wechsel ein zweites Mal traf, war der Elf von Rudi Kecskemeti der Sieg nicht mehr zu nehmen. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018