Ried.Abschiedsstimmung in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße. Zum letzten Mal werden die beiden Riedroder Vereine SG und FSV noch einmal losgelöst von der sich anbahnenden Spielgemeinschaft in separaten Mannschaften antreten.

Über Jahre hinweg zählten beide Clubs zum Inventar dieser Kreisoberliga und deren Vorgängerklassen A-Klasse Darmstadt Süd und Bezirksliga Süd. Auch wenn sich beide Vereine unmittelbar nach ihren Gründungen in den unteren Klassen wiederfanden und zwischenzeitlich wiederum in höheren Ligen zu den ersten Repräsentanten des Fußballkreises Bergstraße zählten. So spielte der FSV 14 Spielzeiten in der Gruppenliga Darmstadt. Die SG war von 1992 bis 1996 in der Landesliga Süd – der vierthöchsten deutschen Spielklasse – vertreten.

SG steht als erster Absteiger fest