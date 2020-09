Riedroder Volltreffer

Riedrode.„Nachdem ich alle Vorbereitungs-Spiele, die Kreispokal-Spiele, die bisherigen Gruppenliga-Partien und jedes Training mitgemacht habe, hatte mir unser Coach Duro Bozanovic vor dem Heimspiel gegen den SV 07 Nauheim eine Verschnaufpause auf der Bank eingeräumt. Als ich dann in der 51. Minute reinkam, wusste ich, worum es geht“, blickt Gianluca Lucchese auf seinen großen Auftritt zurück.

Die Verschnaufpause endete zu Beginn der zweiten Hälfte, als der 20-jährige Stürmer der FSG Riedrode den 7:0 (0:0)-Kantersieg einleitete. Lucchese erzielte drei Minuten nach seiner Einwechslung gleich das 1:0 (54.), legte in der 76. Minute Sinisa Pitlovic das 4:0 auf, markierte das 5:0 dann wieder selbst (77.) und bediente in der 90. Minute FSG-Kapitän Tomislav Tadijan zum 7:0-Endstand.

„In der ersten Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gemacht, da sah es beileibe nicht nach einem 7:0-Heimsieg für uns aus. Nachdem Gianluca reinkam, hat er das richtig gut gemacht – wobei ich bei ihm sogar noch Potenzial nach oben sehe“, gefällt Andreas Keinz, der die FSG gemeinsam mit Duro Bozanovic betreut, wie sich der Neuzugang vom Verbandsligisten SV Unter-Flockenbach bei den Blau-Schwarz-Gelben präsentiert. In den ersten vier Gruppenliga-Partien konnte Lucchese drei Treffer verbuchen.

Wichtige Tore erzielte der FSG-Neuzugang aber auch schon in der fortgesetzten Kreispokalrunde 2019/2020, wo er im Halbfinal-Duell mit dem SV Unter-Flockenbach in der Nachspielzeit zum 2:1 traf und die Riedroder damit ins Finale gegen die ebenfalls aus der Verbandsliga Süd stammende Eintracht aus Wald-Michelbach schoss. Dieses Duell wurde allerdings mit 0:3 verloren.

„Gegen den SVU den Treffer zu machen, der uns ins Finale führt, das war schon etwas ganz Besonderes für mich“, hatte Lucchese in der vergangenen Saison noch für den Halbfinalgegner gespielt. „Ich habe dort im Verbandsliga-Team nicht so viele Einsätze gehabt, wie ich es mir erhofft hatte und habe auch versucht, mich über das Kreisoberligateam des SVU II zu empfehlen – aber so richtig hat das nicht geklappt.“ Daher kam die Offerte aus Riedrode zur richtigen Zeit.

„Familiäre Atmosphäre“

„Bei der FSG hat man sich sehr um mich bemüht. So eine familiäre Atmosphäre wie hier, habe ich bisher noch bei keinem Verein erlebt“, betont Lucchese, dessen Weg zum Training auch deutlich kürzer geworden ist. Schließlich wohnt er in Lampertheim, wo er seit August auch eine Ausbildung zum Friseur im Salon seines älteren Bruders Vincenzo absolviert. „Vincenzo spielt bei den Azzurri in der Kreisoberliga Bergstraße – da kann man sich vorstellen, dass Fußball auch unter der Woche sehr oft Gesprächsthema bei uns ist, natürlich auch mit den Kunden. Der direkte Umgang mit Menschen, das macht mir schon großen Spaß. Meine Mama Lucia hat auch einen Friseursalon hier in Lampertheim“, berichtet Gianluca, der als Jugendlicher von einem Leben als Profi-Fußballer träumte.

Über die Stationen TV Lampertheim, JFV Bürstadt und TSV Amicitia Viernheim, wo er mit der A-Jugend den Aufstieg in die Verbandsliga schaffte, ging es in die Pfalz. Der FSV Offenbach wurde auf mich aufmerksam“, berichtet der FSG-Spieler. Als 18-Jähriger sollte die Reise für ihn in die Nähe von Landau nach Offenbach an der Queich führen. „Dort habe ich in der A-Jugend in der Regionalliga Südwest gespielt“, sagt Gianluca. Der FSV Offenbach ist auch Jugendpartnerverein des 1. FC Kaiserslautern.

Der Fan von Inter Mailand will diese Erfahrung nicht missen, auch wenn er sich nicht durchsetzen konnte. „Wir hatten fünf Mal die Woche Training und ich habe damals gerade eine Ausbildung bei der BASF gemacht – da blieb außer am Samstag nicht mehr viel Zeit übrig, um soziale Kontakte zu pflegen. Am Sonntag wurde gespielt. In Offenbach hatte ich auch meine ersten Einsätze im Seniorenbereich in der Landesliga Ost“, erinnert sich Lucchese.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.09.2020