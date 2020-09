Riesige Vorfreude auf die Grüne Hölle

Hockenheim.Es war ein Kampf mit stumpfen Waffen. Weder Marvin Dienst noch Jens Klingmann (Bild) hatten Chancen, bei ihren Heimrennen auf dem Hockenheimring im ADAC GT Masters um Punkte, geschweige denn um den Sieg zu fahren. Für David Jahn aus Speyer lief es etwas besser. Doch vor allem mit dem Abschneiden am Sonntag war er nicht zufrieden. „Der Rennstart war eine Katastrophe, ich wurde von hinten fast überrannt, keiner hat Platz gelassen. Heute war es im Gegensatz zu gestern unfair“, ärgerte sich der Porsche-Pilot, der als Fünfter ins Rennen ging und auf Platz elf ankam.

Klingmann hatte die Ränge 24 und 25 schnell abgehakt: „Im hinteren Teil des Feldes geht es immer extrem chaotisch zu. Natürlich wollten wir zumindest bestes BMW-Team sein, aber auch das hat nicht geklappt.“

Mit einem Kopfschütteln quittierte Dienst die Geschehnisse auf dem Hockenheimring. „Nach all den Defekten kann es jetzt nur besser werden“, meinte der 23-Jährige zu Rang 19 am Samstag, dem Ausfall am Sonntag in den Masters-Rennen und gleich zwei Defekten in den beiden GT4-Rennen.

Deshalb wollte sich der Lampertheimer auch gar nicht allzulange mit den unerfreulichen Details aufhalten, sondern blickte lieber nach vorn. Auf das kommende Wochenende. Dann startet der Vize-Weltmeister der FIA-Langstreckenserie WEC 2017 in einem Porsche zum ersten Mal beim 24-Stunden-Klassiker auf dem Nürburgring.

Den finalen Check mit dem Cayman nimmt er am Montag auf dem Hockenheimring vor, am Mittwoch geht es in die Eifel – zu seinem dritten 24-Stunden-Rennen. „Vor allem die Fahrt nachts durch den pechschwarzen Wald wird etwas ganz Besonderes werden. Und auch ansonsten wird bestimmt einiges auf mich zukommen“, geht der 23-Jährige in freudiger Erwartung an die Hatz durch die Grüne Hölle.

Dort sitzt Dienst in einem ganz speziellen Porsche. Der ist mit einer Steer-by-Wire-Lenkung ausgestattet. „Die Lenksäule fehlt. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen Lenkrad und Lenkgetriebe. Diese Technik ist vor allem für das autonome Fahren interessant, weil man ein Auto dann auch mit einem Controller wie in einem Videospiel fahren könnte. Auch vom Rücksitz aus“, erklärt er.

Klingmann peilt Sieg an

Im „Schlachtross“ M6 GT3 wird erneut Klingmann auf dem Nürburgring dabei sein. So wie seit 2015. Seinen größten Erfolg auf der legendären Strecke feierte der Leimener 2019: „Wir waren als Gesamtfünfter bester BMW.“ Für dieses Jahr hat sich der Werksfahrer besonders viel vorgenommen. „Nach zehn Jahren Abstinenz auf dem Siegerpodest wäre es natürlich fantastisch, wenn wir 2020 den 20. BMW-Sieg einfahren könnten“, will der mit 1,86 Zentimeter für einen Rennfahrer sehr große Klingmann hoch hinaus.

Und er rechnet sich gute Chancen aus. „Anders als im GT Masters sind die Autos bei den 24 Stunden werksunterstützt. Das heißt, dass viel mehr Ingenieure vor Ort sind, die beim Setup oder der Strategie helfen“, erklärt der 30-Jährige. „Aber“, fügt er an, „es ist und bleibt ein Langstreckenrennen. Da muss man erst einmal ankommen. Und da es kein Safety-Car gibt, sondern bei einem Unfall nur Sektoren mit Geschwindigkeitsbeschränkungen, kann man da keine Zeit rausholen, die man anderswo liegengelassen hat.“ (Bild: jako)

© Südhessen Morgen, Montag, 21.09.2020