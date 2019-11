Rohrheim denkt positiv

Ried.Zum zweiten Mal nacheinander gab es für die beiden Tischtennis-Mannschaften aus dem Ried in der Verbandsliga Süd nichts zu holen. Das erste Herrenteam des TTC Groß-Rohrheim kassierte mit dem 6:9 beim TSV Höchst die fünfte Niederlage im fünften Spiel, der TTC Lampertheim II unterlag zu Hause dem TV Bergen-Enkheim mit 3:9.

„Unter den gegebenen Umständen kann man dem 6:9 beim Spitzenteam aus Höchst nur Positives abgewinnen“, meinte Groß-Rohrheims Kapitän Tobias Meixner: „Die Mannschaft hat sich nicht hängen lassen und wirklich alles versucht.“ TTC-Spitzenmann Stephan Kaiser punktete doppelt, aber auch Rolf Becker und Jens Keller waren „gegen wesentlich höher eingeschätzte Gegner“ (Meixner) erfolgreich. Nach dem Doppelauftakt stand sogar eine 2:1-Führung.

Am Samstag (19.15 Uhr) empfängt das Schlusslicht den Zweiten SG Nieder-Roden (10:4). „Da werden wir sicher nichts ausrichten können“, mutmaßt Meixner, blickt jedoch voraus: „Danach kommen drei Matches in Serie gegen Teams aus dem Tabellenkeller. Das ist dann die letzte Chance, um vor Weihnachten nicht aussichtslos abgeschlagen zu sein.“

Lampertheim II ohne Chance

Für Lampertheims Drittliga-Reserve, die mit drei Siegen in die Runde gestartet war, war das 3:9 gegen Bergen-Enkheim die zweite Niederlage in Folge. „Ohne Ahmet Topal im vorderen Paarkreuz waren wir diesmal leider chancenlos“, meinte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend.

Nur das Doppel Thomas Kern/Bernhard Schüßler, Dario Arce auf Position eins und Philipp Seiler im hinteren Paarkreuz heimsten Punkte für den Hessenliga-Absteiger ein. Der Mexikaner Arce (Einzelbilanz 9:1) kassierte indes auch seine erste Saisonniederlage. Am Freitagabend (19.30 Uhr) reist Lampertheim II (6:4 Punkte) zum Vorletzten TG Obertshausen (0:10). „Da sollten wir in der Lage sein zu punkten“, so van gen Hassend. cpa

