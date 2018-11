Rohrheim ganz stark

Gross-Rohrheim.Der TTC Groß-Rohrheim bleibt in der Tischtennis-Verbandsliga Süd ganz oben dran. Im Gastspiel bei der TG Obertshausen II und zu Hause gegen den SV Darmstadt 98 setzte sich der Aufsteiger jeweils mit 9:7 durch. „Diese wichtigen Siege untermauern, dass wir wohl hinter Eintracht Frankfurt und dem TV Nauheim nun beste Chancen auf Platz drei nach der Vorrunde haben“, freute sich TTC-Kapitän Tobias Meixner. Mit 10:2 Punkten sind die TTC-Herren jetzt gleichauf mit dem Zweiten Frankfurt, Primus Nauheim weist 13:1 Zähler auf. Der Vierte TSV Höchst (8:6) und der Fünfte Obertshausen II (7:9) sind fürs Erste distanziert.

Die Groß-Rohrheimer erlebten zwei ganz unterschiedliche Partien. „In Obertshausen hatten wir bereits mit 8:3 geführt und Denis Vakulenko zwei Matchbälle zum 9:3. Nachdem er diese aber nicht nutzen konnte, wurde es noch mal ungewollt spannend“, räumte Meixner ein. Im Schlussdoppel machten die Kaiser-Brüder Stephan und Matthias den Deckel drauf. Beide hatten schon in den Einzeln jeweils zwei Punkte eingeheimst und das gemeinsame Auftaktdoppel für sich entschieden.

Beim Drittletzten Darmstadt lag Groß-Rohrheim schon 3:6 zurück. „Dann haben wir aber eine tolle Moral gezeigt“, sagte Meixner. Wiederum brachte das Doppel Kaiser/Kaiser die Entscheidung. Spitzenmann Stephan Kaiser und Meixner im hinteren Paarkreuz hatten zuvor je zwei Zähler beigesteuert.

Am Wochenende geht die TTC-Vorrunde mit einem Dreifach-Spieltag zu Ende. Am Freitag (20.30 Uhr) kommt Schlusslicht TTC Heppenheim II in die Bürgerhalle, am Samstag (18.30 Uhr) geht es nach Höchst. Am Sonntag (14.30 Uhr) empfängt Groß-Rohrheim die Frankfurter Eintracht. „Gegen Frankfurt sind wir klarer Außenseiter. Gegen Heppenheim und Höchst möchten wir jedoch etwas Zählbares mitnehmen“, hofft Meixner. cpa

