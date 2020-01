Rohrheim lebt noch

Ried.Ausgerechnet im Ried-Derby haben die Tischtennis-Herren des TTC Groß-Rohrheim ihren ersten Saisonerfolg in der Verbandsliga Süd gelandet. Mit dem 9:3-Heimsieg über den TTC Lampertheim II zementierten die Groß-Rohrheimer ihren Anspruch, möglichst schnell in der Rückserie wieder zu den Nichtabstiegsplätzen aufzuschließen.

4:18 Punkte hat der Zehnte und Vorletzte jetzt beisammen. Zu Darmstadt 98 auf Relegationsplatz acht (9:11) und zu Viktoria Preußen Frankfurt auf Rang sieben (10:12) fehlt noch ein gutes Stück. „Ein gelungener Start war es allemal. Das sollte uns Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben“, sagte Groß-Rohrheims Kapitän Tobias Meixner, der wegen einer Ellbogenverletzung nicht mitwirken konnte und „auf unbestimmte Zeit“ ausfällt.

Auf seine Kollegen konnte sich Meixner diesmal verlassen. Die Brüder Stephan und Matthias Kaiser erspielten ein 4:0 im Spitzenpaarkreuz und punkteten im gemeinsamen Auftaktdoppel. Je einen Zähler steuerten das TTC-Doppel Nicolas Tomahogh/Rolf Becker sowie Tomahogh, Becker und Anton Riabukhin auf den Positionen drei bis fünf bei.

TTC-Spitzenspieler fehlen

Ernüchterung herrschte beim Hessenliga-Absteiger aus Lampertheim, der ohne Bernhard Schüßler (Skifahren) und seinen mexikanischen Spitzenmann Dario Arce (Schule) auskommen musste. „Das konnten wir nicht kompensieren“, meinte Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Das Duo Thomas Kern/Ahmet Topal, Billy Pegg und Frank Unterseher betrieben Schadensbegrenzung.

Am Samstag (18.30 Uhr) tritt Lampertheim II – zurzeit Fünfter mit 13:9 Punkten – in Darmstadt an. Für Groß-Rohrheim geht es am Samstag, 8. Februar (18.30 Uhr), zu Hause gegen den Sechsten TV Bergen-Enkheim weiter. cpa

