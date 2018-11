Rohrheim mit Rückenwind

Groß-Rohrheim.Die Handballer des TV Groß-Rohrheim bleiben in der Bezirksoberliga weiter in der Erfolgsspur: Auch im Derby und Duell der Aufsteiger gegen die Tvgg Lorsch gab sich Groß-Rohrheim keine Blöße und gewann mit 36:30 (19:12). Dass der Sieg mit etwas mehr Konsequenz in Angriff und Abwehr – gerade in der Schlussviertelstunde – noch um einiges höher hätte ausfallen können, das störte TVG-Trainer Sascha Holdefehr nur wenig: „Alles gut“, lautete seine Bilanz.

Durch das achte Spiel ohne Niederlage und den sechsten Sieg in Serie untermauerte Groß-Rohrheim seinen zweiten Platz, liegt mit 15:3 Punkten nur zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter HSG Langen, gegen den es die bislang einzige Niederlage setzte – und das gleich am ersten Spieltag.

Am kommenden Wochenende wollen die TVG-Handballer nun zeigen, dass sie auch gegen die Top-Teams gewinnen können, wenn der Titelfavorit und Tabellendritte ESG Crumstadt/Goddelau in die Bürgerhalle kommt.

„Das gibt es nicht oft, dass man als Aufsteiger ein Spitzenspiel absolvieren darf. Wir freuen uns auf dieses Spiel, aber Favorit sind wir sicherlich nicht“, blickte Holdefehr nach dem Sieg gegen Lorsch gleich wieder nach vorne.

Haas spielt groß auf

In der Partie gegen die Klosterstädter zeigte der TVG eine starke Leistung in Angriff und Abwehr, was gegen die ersatzgeschwächten Gäste zu einem sicheren Start-Ziel-Sieg führte. Vor allem ein Spieler drückte dem Spiel seinen Stempel auf: Spielmacher Andreas Ochs. Gäste-Trainer Dennis Rybakov ordnete von Beginn an eine Manndeckung gegen Ochs an, der erst noch kurzzeitig auf der Mitte-Position blieb, dann aber nach Außen auswich und damit Platz machte für Sebastian Haas.

Am Ende kam Andreas Ochs aber dennoch auf beachtliche 14 Treffer, aber auch Sebastian Haas trumpfte mit neun Toren groß aus, was Rybakov sichtlich beeindruckte: „Groß-Rohrheim hat eine ganz starke Mannschaft. Andreas Ochs hat mit uns gemacht, was er wollte – und auch die anderen Rückraumspieler haben uns regelrecht abgeschossen.“ Allerdings vermisste der Spielertrainer auch die nötige Gegenwehr im Deckungsverband: „Wir haben es den Gastgebern phasenweise auch leicht gemacht.“

Bis zum 9:8 (20.) blieb es noch recht ausgeglichen, „weil wir vorne einige Chancen ausgelassen haben“, so Holdefehr. Dann drehte Groß-Rohrheim auf: In Unterzahl wurde das 11:8 erzielt und dann mit enormem Druck auf 15:8 erhöht (26.). Als der TVG nach dem Seitenwechsel gleich auf 22:12 davonzog, war die Entscheidung gefallen. Bis zum 31:19 (47.) führten die Ried-Handballer mehrfach mit zwölf Toren, erst danach schlichen sich einige Nachlässigkeiten ein, was Lorsch nutzte, um Ergebniskosmetik zu betreiben.

„Das muss man dem Gegner zu Gute halten: Sie haben nie aufgegeben und immer dann, wenn wir ein paar Prozent nachgelassen haben, waren sie da“, zollte der TVG-Trainer den Gästen Respekt, hatte aber in erster Linie Lob für seine Mannschaft parat: „Die Jungs haben das sehr gut gelöst.“

Bestnoten erhielt auch Torhüter David Wägerle, der 40 Minuten lang zwischen den Pfosten stand und seine sehr guten Trainingsleistungen bestätigte. Auch der A-Jugendliche Niklas Fries, der in der Schlussviertelstunde kam, hat seine Sache gut gemacht. „Unter dem Strich war das eine Leistung, die uns auch Rückenwind für das kommende Wochenende geben sollte“, so Holdefehr. „Aber gegen Crumstadt sollten wir noch konsequenter spielen, denn der Gegner hat schon eine ganz andere Qualität als Lorsch.“

TVG-Tore: Ochs (14/4), Sebastian Haas (9), Olf (7), Kohl (3), Till Haas (2), Reis (1). – Tvgg-Tore: Albert, Bohrer (je 7), Kärchner (6/1), Krieger (4), Knapp (3), Wiegand (2), Rybakov (1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018