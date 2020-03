Rohrheim ohne Chance

Ried.Der Abstieg des TTC Groß-Rohrheim aus der Tischtennis-Verbandsliga Süd ist nur noch eine Frage der Zeit. Im Heimspiel gegen den Tabellenfünften TTC Pfungstadt gingen die Groß-Rohrheimer sang- und klanglos mit 0:9 unter.

Die klare Packung hatte einen Hintergrund. Mit Stephan Kaiser (Bandscheibenprobleme), Matthias Kaiser (nach grippalem Infekt nicht fit), Nicolas Tomahogh (Skiurlaub) und Rolf Becker (Magen-Darm-Infekt) fielen gleich vier Stammkräfte beim Vorletzten aus. „Anton Riabukhin haben wir angesichts der aussichtslosen Lage gar nicht erst einfliegen lassen“, meinte Tobias Meixner. Groß-Rohrheims Kapitän ließ sich trotz eines Golfer-Ellbogens aufstellen. So konnte der TTC wenigstens antreten, wenn auch nur mit vier Mann: Das zweite TTC-Herrenteam konnte nur drei Ersatzspieler stellen.

4:26 Punkte weist Groß-Rohrheim jetzt auf, fünf Partien hat die Ried-Sechs noch vor sich. Rechnerisch ist für den TTC bestenfalls Relegationsplatz acht drin. Den hält derzeit der SV Darmstadt 98 mit 12:20 Zählern. Pluspunkte sind derweil nicht in Aussicht: Am Samstag (18.30 Uhr) sind die Groß-Rohrheimer zu Gast beim Zweiten Alemannia Königstädten.

Lampertheim II unterliegt Primus

Auch der TTC Lampertheim II muss mehr denn je um den Klassenerhalt bangen. Der Hessenliga-Absteiger verlor bei Primus SG Nieder-Roden mit 3:9. Thomas Kern, Philipp Seiler und Ahmet Topal punkteten für die TTC-Reserve, die ohne Spitzenmann Dario Arce (Mexiko) und Billy Pegg in der Mitte (krank) antreten musste – und deshalb nur mit fünf Mann an den Platten stand. „Wir waren froh, dass wir überhaupt antreten konnten. Jetzt wird es noch einmal eng“, sagte TTC-Vorsizender Uwe van gen Hassend. Mit 15:13 Punkten belegen die Spargelstädter weiter den rettenden siebten Platz. Am Samstag (18.30 Uhr, Sedanhalle) empfängt Lampertheim II den TTC Pfungstadt (17:9 Punkte). „Das ist eines der Top-Teams. Da müsste auch zu Hause schon alles perfekt laufen“, glaubt van gen Hassend. cpa

