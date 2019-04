Rohrheim rutscht ab

Gross-Rohrheim.Auf der Zielgeraden haben die Tischtennis-Herren des TTC Groß-Rohrheim den dritten Tabellenplatz in der Verbandsliga noch verspielt. Am letzten Spieltag kam der Aufsteiger nicht über ein 8:8 gegen die TG Oberthausen II hinaus. Damit fielen die Groß-Rohrheimer, die die Saison mit 20:16 Punkten und einer Spielbilanz von +5 beendeten, hinter dem TSV Höchst (21:15 Punkte) und dem punktgleichen Vierten TTC Heppenheim (Spielbilanz +10) auf Platz fünf zurück.

„Die Enttäuschung hält sich in Grenzen“, erklärte Groß-Rohrheims Kapitän Tobias Meixner hinterher – der dritte Platz wäre nur von statistischer Bedeutung gewesen. Zum 7:7 gegen den Siebten Oberthausen II räumte Meixner offen ein: „Irgendwie war die Luft raus.“ Beim TTC gab Rolf Becker sein Doppel und beide Einzel kampflos ab, TGO-Spitzenmann Oliver Scherer tat es ihm gleich. Auch das Entscheidungsdoppel ging somit kampflos an Groß-Rohrheim. Sportlich machte Denis Vakulenko mit zwei Einzelerfolgen in der Mitte von sich reden. „Jetzt wollen wir uns bis zum Ende der Wechselfrist am 31. Mai punktuell verstärken, um in der kommenden Saison wieder im vorderen Drittel mitspielen zu können“, kündigte Meixner mit Blick auf die nächste Spielzeit an. cpa

