Rohrheim sitzt fest

Ried.Die Tischtennis-Herren des TTC Groß-Rohrheim kommen in der Verbandsliga Süd weiter nicht richtig in die Gänge. Mit dem knappen 7:9 beim SV Darmstadt 98 musste der Vorjahresfünfte die siebte Niederlage im siebten Spiel schlucken. Hessenliga-Absteiger TTC Lampertheim II kam beim SV Viktoria Preußen aus Frankfurt nicht über ein 8:8 hinaus.

TTC Groß-Rohrheim: „Das 7:9 in Darmstadt war umso ärgerlicher, da wir es erstmals hinbekommen haben, mit der bestmöglichen Aufstellung zu spielen“, sagte Groß-Rohrheims Kapitän Tobias Meixner. Allerdings war zunächst nur das TTC-Spitzendoppel Stephan Kaiser/Matthias Kaiser erfolgreich. In der Mitte punktete Anton Riabukhin doppelt. Die Kaiser-Brüder, Meixner und Nicolas Tomahogh waren je einmal erfolgreich, so dass Groß-Rohrheim kurz mit 5:4 und 7:5 vorn lag. Danach ging aber nichts mehr. Nach einer Vier-Satz-Niederlage des Schlussdoppels Kaiser/Kaiser war das 7:9 besiegelt. Am Samstag (18.30 Uhr) will das Schlusslicht (0:14) zu Hause gegen den Drittletzten Heppenheim II (4:12) den ersten Sieg landen.

TTC Lampertheim II: Das 8:8 beim Achten Viktoria Preußen musste Lampertheims Reserve ohne Ahmet Topal (Arbeit) angehen. „Eigentlich war es ein Punktgewinn“, meinte TTC-Boss Uwe van gen Hassend. Das Spitzendoppel Dario Arce/Thomas Kern siegte zum Auftakt sowie zum 8:8-Ausgleich im Schlussmatch. Arce gewann auch beide Einzel, darunter jenes gegen Viktorias kroatischen Top-Mann Ivan Sestak, der sein Debüt gab. Hinten punktete Billy Pegg zweifach, Kern und Edwin Pleyer entschieden je ein Einzel für sich. Unglücklich lief es für Bernhard Schüßler und Ersatzmann Christopher Luft, beide gingen leer aus. Am Samstag (18.30 Uhr) reist Lampertheim II (9:5 Punkte) zum Dritten Königstädten (10:2) – ohne Arce, der in Mexiko ein Qualifikationsturnier bestreitet. „Wir rechnen uns dort nichts aus“, so van gen Hassend. cpa

