Rohrheim will bei Lilien nachlegen

Gross-Rohrheim.Nach vierwöchiger Spielpause greifen die Tischtennis-Herren des TTC Groß-Rohrheim am Wochenende wieder ins sportliche Geschehen in der Verbandsliga Süd ein. Mit einem Sieg beim Tabellensechsten SV Darmstadt 98, der bei 11:19 Punkten steht, will die Sechs um Kapitän Tobias Meixner, die mit 17:13 Zählern den dritten Platz belegt, den knappen Vorsprung auf den punktgleichen Vierten TSV Höchst behaupten.

Sieben Einheiten in der Spielbilanz trennen Groß-Rohrheim (+6) und Höchst (-1) zurzeit voneinander. Die Höchster müssen am Wochenende allerdings zum souveränen Spitzenreiter TV Nauheim (29:1) – dieses Kräftemessen hat der Aufsteiger aus dem Ried schon hinter sich (Endstand 2:9). Am vorletzten Spieltag, am 6. April, trifft der TTC in der heimischen Bürgerhalle im direkten Duell auf Höchst.

Bei den Erfolgen gegen die Kellerkinder Nieder-Ramstadt (9:5) und Oberrad (9:1) hatte Groß-Rohrheim zuletzt überzeugt. „Wir wollen mit einem Auswärtssieg weitermachen“, gibt Meixner Rang drei hinter Nauheim und Eintracht Frankfurt (27:5) als Saisonziel aus. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019