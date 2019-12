Rohrheimer enttäuschen

Ried.Ohne einen Sieg haben die Tischtennis-Herren des TTC Groß-Rohrheim die Hinserie der Verbandsliga Süd beendet. Einem enttäuschenden 8:8 bei Schlusslicht TG Obertshausen II schloss sich eine 5:9-Niederlage im Ried-Derby beim TTC Lampertheim II an. Lampertheims Reserve verabschiedete sich mit einem Vier-Punkte-Wochenende in die Winterpause. Vor Groß-Rohrheim hatte Lampertheim II den TSV Höchst mit 9:7 besiegt.

TTC Groß-Rohrheim: „Diese letzten beiden Spiele waren symptomatisch für die Vorrunde“, erklärte Groß-Rohrheims Kapitän Tobias Meixner. Zwei Stunden vor der Fahrt musste der TTC den Ausfall von Nicolas Tomahogh hinnehmen, der – zur eigenen Überraschung – zu seinem Junggesellenabschied abgeholt wurde. Nach den Doppeln stand es 1:2, kurz darauf 2:6. Im zweiten Einzeldurchlauf gewann der TTC fünf von sechs Partien. Das Schlussdoppel Stephan Kaiser/Matthias Kaiser sicherte Groß-Rohrheim immerhin ein 8:8. Für Meixner nur ein schwacher Trost: „Mit Nicolas hätten wir sicher beide Punkte geholt.“ Beim 5:9 gegen Lampertheim II machte sich beim TTC-Kapitän eine schon länger bestehende Verletzung (Golferarm) bemerkbar. „Es bleibt die Frage, was wir verbrochen haben, um so ein abartiges Pech nahezu bei jedem Spiel zu haben“, so Meixner. Als Vorletzter mit 2:18 Punkten muss Groß-Rohrheim in der Rückrunde mindestens sechs Zähler aufholen, um Relegationsplatz acht zu erobern. Zum rettenden Ufer fehlen sieben Zähler.

TTC Lampertheim II: „Das war sensationell“, sagte der Vorsitzender Uwe van gen Hassend nach dem 9:7 gegen Höchst und dem 9:5 gegen Groß-Rohrheim. Gegen Höchst fehlte Lampertheims Top-Mann Dario Arce. Die Antreiber hießen Thomas Kern und Bernhard Schüßler. Sie holten vier Einzelpunkte und waren in den gemeinsamen Doppeln erfolgreich. Als Vierter mit 13:7 Zählern befindet sich Lampertheim II in Schlagdistanz zu den Top-Teams Nieder-Roden, Königstädten (beide 16:4) und Pfungstadt (15:5). cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019