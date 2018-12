Rohrheimer Meister-Leistung

Groß-Rohrheim.Der Aufsteiger geht als Tabellenführer in die Winterpause: Der TV Groß-Rohrheim ist in der Handball-Bezirksoberliga scheinbar nicht zu stoppen, feierte auch im Spitzenspiel gegen den seitherigen Primus HSG Langen einen 32:26 (17:14)-Erfolg und zieht dank des besseren direkten Vergleichs – das Hinspiel wurde am ersten Spieltag mit 27:29 verloren – am punktgleichen Konkurrenten (beide 23:5) vorbei.

„Als wir in der zweiten Hälfte beim 30:19 mit elf Toren geführt haben, habe ich auf der Bank gefragt, ob ich im Bett liege und träume. Das war so nicht zu erwarten gewesen“, wirkte selbst der so erfahrene Trainer Sascha Holdefehr ob der Souveränität seiner Mannschaft überrascht. „Das man den Tabellenführer dermaßen dominiert ist schon unglaublich. Ich muss meinen Jungs ein ganz großes Kompliment machen.“

Dabei ging es für die Groß-Rohrheimer gar nicht gut los. Nach drei Minuten lagen die Gastgeber mit 0:4 hinten, schienen von der großen Kulisse beeindruckt. Langen kam mit einer lautstarken Fangemeinde zum Spitzenspiel, aber auch der TVG-Anhang hielt dagegen, so dass sich eine stimmungsvolle Partie in der Bürgerhalle entwickelte. Bis zum 4:6 lief die Holdefehr-Sieben einem Rückstand hinterher, dann wusste sich Torhüter Alexander Wägerle zu steigern und die Deckung bekam immer besseren Zugriff auf den stärksten Angriff der Liga.

„Bärenstarke Deckung“

Über 9:7 und 11:8 legten die Ried-Handballer ein 17:14 zur Pause vor und kamen dann hellwach aus der Kabine. Als Florian Olf in der 41. Minute zum 26:15 traf, führte der TVG erstmals mit elf Toren und in der Folge pendelte sich die Führung zwischen neun und elf Toren ein, in Gefahr geriet Groß-Rohrheim zu keiner Zeit mehr. Erst in den letzten zehn Minuten, als die Partie längst entschieden war, kam Langen zu etwas Ergebniskosmetik. „Der Knackpunkt war eindeutig die Phase in der zweiten Hälfte, als wir 18 Minuten lang eine bärenstarke Deckung mit einem überragenden Alexander Wägerle im Tor hatten“, resümierte Holdefehr.

Ganz wichtig war diesmal aber auch, dass es dem Trainer gelungen ist, die Verantwortung auf viele Schultern zu verteilen. „Wir haben in der Vorbereitung auf dieses Spiel immer wieder gesagt, dass wir nur als Kollektiv erfolgreich sein können, das ein Andreas Ochs alleine nicht gewinnen kann, sondern Unterstützung braucht“, so Holdefehr. Tatsächlich spielte der überragende Akteur der Hinrunde stark, aber gerade Akteure, die man im Vorfeld nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, wie Alexander Anthes im linken Rückraum oder Felix Stumpf auf Rechtsaußen spielten sich in den Vordergrund und wurden zu ganz wichtigen Faktoren.

„Sie hatte Langen offensichtlich nicht auf dem Zettel“, lobte der TVG-Coach seine Spieler aus der vermeintlichen zweiten Reihe, ohne die Leistung seiner ersten Sieben schmälern zu wollen: „So überlegen kann man ein Spitzenspiel nur gestalten, wenn alle ihre Leistung bringen.“ Auch wenn die Groß-Rohrheimer nun als Tabellenführer ins neue Jahr wechseln, will Holdefehr in Sachen Meisterschaft die Bälle flach halten: „Wir haben schon noch ganz dicke Brocken vor uns. Die Runde ist lang und das ist jetzt eine schöne Momentaufnahme.“

Dass der TVG Hunger auf mehr hat, zeigt aber eine Initiative, die aus Reihen der Spieler kam: Eigentlich hatte der Coach eine etwas längere Pause geplant, doch sein Team will nicht die Beine hochlegen. „Wir werden am 23. und 29. Dezember gemeinsam laufen gehen, ehe es nach dem Jahreswechsel dann wieder richtig los geht. Das war der ausdrückliche Wunsch der Mannschaft“, freute sich Holdefehr, dass sein Aufsteiger-Ensemble nach dem Sieg im Spitzenspiel auch intern ein überaus positives Signal setzte.

TVG-Tore: Ochs (7/3), Olf, Anthes (je 5), Ehlert, Stumpf (je 4), Till Haas (3), Sebastian Haas, Kohl (je 2). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.12.2018