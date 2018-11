Rohrheimer Negativserie

Gross-Rohrheim.Auf der Zielgeraden der Vorrunde hat der TTC Groß-Rohrheim sein Zwischenziel in der Tischtennis-Verbandsliga verpasst. Nach einer überraschenden 6:9-Heimniederlage gegen den Vorletzten TTC Heppenheim II, einem 7:9 beim neuen Dritten Höchst und einem 5:9 zu Hause gegen den Zweiten Eintracht Frankfurt rutschte der Aufsteiger auf Platz vier ab.

„Ergebnistechnisch war das ein Dreifachspieltag zum Vergessen, obwohl wir spielerisch nicht einmal enttäuscht haben“, erklärte Groß-Rohrheims Kapitän Tobias Meixner hinterher: „Mit 10:8 Punkten werden wir unser Ziel ‚Platz drei‘ knapp verfehlen. Wir müssen in der Rückrunde aber auf der Hut sein und ganz schnell Punkte sammeln, da der Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz nicht wirklich beruhigend ist. Durch die Ausfälle von Rivo Saaremäe und Simon Hennrich nach dem ersten Spieltag ist unser Saisonziel komplett über den Haufen geworfen worden.“

In die Rückserie wird Groß-Rohrheim am Samstag, 26. Januar (18.30 Uhr), bei Heppenheim II starten. Beim 6:9 gegen Heppenheims Reserve (Meixner: „Sie haben Frankfurt zuletzt nicht umsonst einen Punkt abgerungen“) und beim 7:9 in Höchst waren die Kaiser-Brüder Stephan und Matthias jeweils an fünf Punktgewinnen beteiligt – eigentlich die halbe Miete. Doch auf den hinteren Positionen konnte Groß-Rohrheim nur vereinzelt nachlegen, in Höchst verloren zudem Kaiser/Kaiser das Schlussdoppel. Gegen Aufstiegsmitfavorit Frankfurt (14:2 Punkten) mussten sich die Kaiser-Brüder im zweiten Einzeldurchgang geschlagen geben – im ersten Durchgang hatten sie kurzzeitig für eine 3:2-Führung gesorgt. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.11.2018