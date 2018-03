Rohrheimer Pflichtaufgabe

Anzeige

Gegen Weiterstadt muss Groß-Rohrheim erneut auf Manuel Kohl verzichten, der weiterhin Probleme mit seinem Knie hat. „Das ist leider nicht besser geworden. Aber eine weitere Diagnose steht noch aus“, hofft Holdefehr, dass der Leistungsträger nicht allzu lange ausfällt. Beendet ist die Runde indes für Oliver Sziebert, der sich am Montag einer Knie-Operation unterzogen hat. „Allzu viele Ausfälle sollten nicht mehr dazu kommen, sonst bekommt man auch mal ganz schnell Probleme in den Spielen“, sieht der TVG-Trainer noch einige Unwägbarkeiten auf dem Weg zum Titel und dem anvisierten Bezirksoberliga-Aufstieg. Noch nichts Neues weiß Holdefehr über den angekündigten Einspruch der HSG Bensheim/Auerbach gegen die Wertung des 30:30-Remis gegen seinen TVG. Die Bensheimer hatten nach einer undurchsichtigen Aktion in den letzten Sekunden zwar auf dem Spielbericht einen Einspruch durch die Schiedsrichter notieren lassen, „aber seitdem habe ich davon nichts mehr gehört“, erklärt der Groß-Rohrheimer Coach. Es scheint durchaus möglich, dass die Bensheimer auf eine weitere Verfolgung verzichten und damit das Unentschieden Bestand haben wird. „Ich denke, da bekommen wir in den nächsten Tagen Klarheit“, so Holdefehr.

TG Biblis nach Rüsselsheim

Nach einem spielfreien Wochenende ist die TG Biblis am heutigen Samstag um 19.30 Uhr bei der MSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstätten II zu Gast. Beide Kontrahenten finden sich im unteren Tabellendrittel wieder, wobei die Gäste als Zehnter ein Punktepolster von sieben Zählern auf die Spielgemeinschaft aufweisen. Weder davon noch vom klaren Hinspielsieg will sich allerdings TGB-Coach Uwe Groß blenden lassen. Der Ilvesheimer weiß nur zu genau, dass die MSG-Reserve in eigener Halle weitaus stärker auftritt als auswärts. Er kann auch nur schwer einschätzen, in welcher Besetzung die Gastgeber agieren werden. „Ein Überraschungspaket“, sagt Groß über den Bibliser Gastgeber.

Ein großes Fragezeichen steht einmal mehr hinter Felix Schmitzer. Michael Gansmann hat sich im Abschlusstraining eine Muskelverletzung zugezogen und droht auszufallen. „Wir müssen einen guten Handball spielen, um dort etwas zu holen“, mahnt Groß, verdeutlicht aber gleichzeitig, unbedingt punkten zu wollen, um den Anschluss ans Mittelfeld wieder herzustellen. me/fh

