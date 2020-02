Rohrheimer so gut wie abgestiegen

Ried.Die Chancen des TTC Groß-Rohrheim, den Klassenerhalt in der Tischtennis-Verbandsliga Süd auf direktem Wege sicherzustellen, sind auf ein Minimum gesunken. Nach der 2:9-Niederlage bei Viktoria Preußen Frankfurt und der 2:9-Heimschlappe gegen den TSV Höchst steht die Ried-Sechs bei 4:24 Punkten. Der Sechste TTC Pfungstadt und der Siebte TTC Lampertheim II weisen 15:9 Punkte auf und haben acht Spiele vor sich – anders als die Groß-Rohrheimer, denen nur noch sechs Partien bleiben, um den Gang in die Bezirksoberliga abzuwenden. Selbst der SV Darmstadt 98 auf Relegationsplatz acht (11:17 Punkte) ist für die TTC-Besetzung nur ein Fernziel.

Kapitän Tobias Meixner, der bis auf Weiteres wegen einer Armverletzung fehlt, macht sich keine Hoffnungen mehr. „In den verbleibenden Saisonspielen geht es vorrangig darum, dass wir uns so gut wie möglich verkaufen und vollzählig antreten“, erklärte er.

Bei Viktoria Preußen, derzeit Fünfter, trat Groß-Rohrheim ohne Matthias Kaiser (grippaler Infekt) auf Position zwei und ohne Meixner in der Mitte an. Das TTC-Doppel Rolf Becker/Jens Keller und Spitzenmann Stephan Kaiser, der Preußens kubanischen Winterzugang Carlos Sanchez Espinosa in fünf Sätzen schlug, landeten die Ehrenpunkte. Gegen den Tabellendritten Höchst war Becker im Doppel mit Nicolas Tomahogh erfolgreich. In der Einzelphase holte Anton Riabukhin den einzigen TTC-Punkt in der Mitte. Für Groß-Rohrheim geht die Runde am Samstag, 29. Februar, (18.30 Uhr) mit einem Heimmatch gegen Pfungstadt weiter.

Nach dreiwöchiger Spielpause greift Lampertheim II am Samstag (18.30 Uhr) wieder ins Geschehen ein. Der Drittletzte TTC Heppenheim II (7:19 Punkte) kommt in die Sedanhalle. Das Derby muss die Drittliga-Reserve ohne Spitzenspieler Dario Arce angehen, der in Mexiko weilt. „Wir liegen nur vier Punkte vor Darmstadt“, warnt Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend davor, den Klassenverbleib als Formsache anzusehen: „Ich erwarte ganz ein schweres Heimspiel.“ cpa

Mittwoch, 19.02.2020