Rohrheimer Unmut

Groß-Rohrheim.Fußball kann grausam sein. Das musste am Dienstagabend der FC Alemannia Groß-Rohrheim auf sehr deutliche Art erfahren. Das Nachholspiel gegen den VfL Birkenau verlor die Ried-Elf mit 2:4, obwohl er bei der ursprünglich angesetzten Begegnung am 6. August bereits mit 2:0 führte. Diese wurde aber wegen eines Gewitters abgebrochen. „Nachdem uns verkündet wurde, die Partie werde auf dem Hartplatz ausgetragen, war uns klar, dass unsere Stärke am Ball kaum zum Tragen kommen würde. Letztlich war es mehr ein Gebolze“, merkte Groß-Rohrheims Trainer Alexander Behrendt kritisch an.

Beflügelt durch ihren ersten Saisonerfolg am vergangenen Wochenende gegen Schlusslicht Olympia Lorsch, gingen die Birkenauer in der 23. Minute durch Florian Kneißl in Führung. Ugur Yaz, der seine Sperre aus dem Spiel bei der SG Wald-Michelbach abgebrummt hatte, erzielte zwar in der 25. Minute das zwischenzeitliche 1:1, doch noch vor dem Wechsel trafen Nico Pfahl (40.) und Nils Becker (45. + 1.) für die Birkenauer. Auch in der zweiten Halbzeit schaffte es die Alemannia nicht, das Blatt zu wenden. Zwar verkürzte Marcel Eckhardt in der 53. Minute auf 2:3, doch vier Minuten später stellte Birkenaus Nicolas Sanchez den 2:4-Endstand her. „Das war ein absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft“, freute sich Birkenaus Trainer Philipp Weißmüller, dem die Uneigennützigkeit seiner Spieler gefiel: „Keiner hat aufbegehrt. Auch wenn er mal ein paar Minuten weniger absolvierte.“ hias

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.09.2019