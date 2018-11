Rollen in Lampertheim klar verteilt

Lampertheim.Achim Schmied redet nicht lange um den heißen Brei herum: „Ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten muss man natürlich gewinnen“, erklärt der Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim vor der Partie am Sonntag (18 Uhr) gegen den TuS Griesheim II. Die Spargelstädter treten mit dem Rückenwind von vier Spielen ohne Niederlage und vier Punkten gegen die Spitzenteams Langen und Crumstadt an und wollen diese Serie natürlich ausbauen. „Bis Weihnachten wollen wir keinen Punkt mehr abgeben“, so Schmied mit Blick auf die folgenden beiden Partien bei der HSG Siedelsbrunn/Wald-Michelbach und dann zum Jahresabschluss zu Hause gegen die Tvgg Lorsch. „Gewinnen wir diese drei Spiele, dann ist unser vierter Platz zur Winterpause sicher, es könnte sogar Rang drei werden. Damit wären wir dann im Soll“, rechnet der TVL-Trainer vor.

Auf die leichte Schulter wollen die Spargelstädter die Gäste trotz des letzten Tabellenplatzes und mageren 2:18 Punkten aber nicht nehmen. „Das wäre fatal. Zumal man bei Griesheim nie sicher sein kann, das nicht auf einmal Spieler aus deren erster Mannschaft dabei sind. Wir tun gut daran, dass wir von Beginn an konzentriert zu Werke gehen und dann die Leistung auch länger hochhalten als zuletzt“, erinnert Schmied an den sicheren, aber glanzlosen 31:24-Erfolg vom vergangenen Wochenende beim Vorletzten SV Erbach. „Da haben wir in der zweiten Hälfte die Zügel schleifen lassen. Das sollte uns nun vor eigenem Publikum nicht passieren und ich bin mir sicher, dass meine Jungs das auch richtig gut durchziehen werden. Jeder weiß, dass wir noch mehr können, als wir zuletzt gezeigt haben.“

Schmied vertraut Talenten

Personell sieht es bei den Lampertheimern derzeit ganz gut aus. Lediglich Felix Nieter und Marvin Mischler drohen auszufallen. „Mit ihnen rechne ich noch nicht“, so Schmied. Ansonsten plagen zwar den einen oder anderen Spieler Husten, Schnupfen, Heiserkeit, „aber das geht jeder Mannschaft in dieser Jahreszeit so. Bei uns hat es aber aktuell niemanden so heftig erwischt, das er nicht spielen könnte.“

Gegen Griesheim plant Schmied, genauso wie zuletzt in Erbach, seinen jungen Akteuren große Spielanteile zu geben. Gerade Jonas Gaebler wusste seine Einsatzzeiten zu nutzen, machte seine Sache sehr gut und könnte auch diesmal auf der Rückraum-Mitte-Position in der Start-Sieben stehen. „Davon ist auszugehen. Das bedeutet aber nicht, dass das immer so sein wird. Wir müssen einfach versuchen, die Last im Spiel gleichmäßig zu verteilen, müssen breit aufgestellt sein“, erläutert der TVL-Coach, der seine Mannschaft auf einem guten Weg sieht: „Wir wollen in den letzten Wochen des Jahres eine gute Grundlage legen, um im neuen Jahr weiter durchzustarten.“ me

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.12.2018