Roth mit Entwicklung zufrieden

Ried.Für die Kicker in der Fußball-A-Liga wird am Sonntag der letzte Spieltag in der aktuellen Saison ausgetragen. Die Saisonziele haben alle vier Clubs erreicht. Während die SG Nordheim/Wattenheim und der FV Biblis den Klassenerhalt gesichert haben, stehen die beiden Lampertheimer Truppen im vorderen Mittelfeld. Zum Saisonabschluss empfängt der FV Biblis den abstiegsbedrohten FSV Rimbach, die Lampertheimer Azzurri müssen beim SSV Reichenbach antreten, die SG NoWa spielt beim A-Liga-Schlusslicht FC 07 Bensheim II und der VfB Lamperthein fährt zum TSV Aschbach.

FV Biblis – FSV Rimbach

Bei den Biblisern kann Trainer Thomas Roth auf eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte zurückblicken. Kurz vor dem Ende der Hinrunde hatte Roth die Bibliser mit dem Auftrag, den Klassenerhalt zu stemmen, übernommen. Den Verbleib in der A-Liga hat der FVB bereits seit einigen Wochen sicher in der Tasche, mittlerweile ist Roths Elf sogar bis auf den sechsten Platz vorgerückt. Dort wollen die Bibliser die Runde am Sonntag auch abschließen, zum Saisonfinale empfängt der FVB den abstiegsbedrohten Vorletzten FSV Rimbach. „Unser Ziel ist es, auf keinen Fall zu verlieren. Für uns geht es um nichts mehr, aber Rimbach muss punkten, um in der Liga zu bleiben. Wir werden es ihnen so schwer wie möglich machen“, sagt Roth.

Azzurri Lamp.– Reichenbach

Für den letzten Sieg seiner Mannschaft muss Azzurri-Coach Martin Göring einige Zeit zurückdenken. In den letzten fünf A-Liga-Spieltagen haben die Lampertheimer nicht mehr gewonnen. Dennoch werden die Azzurri in der Jubiläumssaison die Runde als bester A-Ligist aus dem Ried abschließen. „Für uns war es ein sehr gutes Jahr, wir haben eine starke Runde gespielt. Ich bin zufrieden“, sagt Göring. Zum Saisonfinale empfangen die Azzurri den SSV Reichenbach, aktuell Achter in der A-Liga.

FC 07 Bensheim II – SG NoWa

Auch für die Sportgemeinde ist die Runde in der A-Liga bereits seit einigen Wochen durch. Der Klassenerhalt wurde bereits vor einigen Wochen gesichert, momentan stehen die Nordheim/Wattenheimer auf dem 12. Tabellenplatz. Zittern müssen dagegen die Bensheimer. Aktuell haben die Nullsiebener die Rote Laterne inn und drohen, in die Kreisliga B abzusteigen. Nur drei Punkte trennen die Bensheimer vom rettenden Ufer. SG-NoWa-Coach Jens Stark hofft am letzten Spieltag auf einen Auswärtssieg: „Ein Erfolg zum Abschluss wäre toll. Allerdings müssen wir unsere Truppe umbauen, denn die Ausfallliste ist lang. Wir müssen ohne Brunner, Nienstädt und den Rot-gesperrten Steve Wimmer auskommen.“ Am vergangenen Sonntag beim Spiel gegen den VfB Lampertheim mussten die Bensheimer mangels Spieler absagen. Die Partie in Nordheim soll aber ausgetragen werden.

TSV Aschbach – VfB Lampertheim

Im letzten Spiel als Trainer des VfB Lampertheim reist die Truppe von Trainer Stefan Svrga am Sonntag nach Aschbach. Während die Lampertheimer mit 37 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz stehen, müssen die Aschbacher gegen den VfB dringend gewinnen, um den Klassenerhalt zu sichern.

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.05.2019