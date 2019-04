Roth poltert nach 2:2 gegen VfB

Ried.Nachdem die Lampertheimer Azzurri bereits am vergangenen Donnerstag mit einem 2:2-Remis gegen den VfR Fehlheim II den 26. Spieltag der Fußball-A-Liga eröffneten, trennten sich der FV Biblis im Derby gegen den VfB Lampertheim ebenfalls mit einem 2:2-Unentschieden. Eine Auswärtsklatsche kassierte die SG Nordheim/Wattenheim, die beim SV Lörzenbach mit 2:8 unterlag.

FV Biblis – VfB Lampertheim 2:2

Mit einem leistungsgerechten Unentschieden nach 90 Minuten endete das Riedderby zwischen dem FVB und den Lampertheimern. Bei den Biblisern haderte Trainer Thomas Roth mit der Vorstellung seiner Mannschaft und fand deutliche Worte: „Schon in den letzten Wochen haben wir mit schwachen Leistungen Spiele gewonnen. Jetzt hat es mit einer noch schlechteren Leistung zu einem Unentschieden gereicht. Wir haben in keiner Weise das umgesetzt, was wir uns zuvor vorgenommen hatten. Der VfB ist bei uns mit dem personell letzten Aufgebot angetreten, wir haben aber überhaupt keine Einstellung gezeigt. Wir hatten drei Punkte in der Hand, haben aber viel zu wenig für den Sieg gemacht. Vor allem in der Offensive haben uns durchschlagkräftige Argumente gefehlt. Insgesamt war das Spiel sehr zerfahren, es war ein richtiger Grottenkick.“

Auch bei den Spargelstädtern ärgerte sich VfB-Betreuer Bruno Synoradzki – zumindest etwas – über das Remis: „Unser Mannschaft hat zwar aus dem letzten Loch gepfiffen, aber trotzdem haben wir aus meiner Sicht durch zwei Abwehrfehler zwei Punkte liegenlassen. Dennoch muss ich unseren Spielern ein Lob aussprechen, denn wir haben insgesamt gut gekämpft. Mit dem Unentschieden kommen wir zudem etwas besser klar als der FVB.“

Zunächst brachte Joey Gutschalk die Lampertheimer mit einem Schlenzer ins lange Eck in Führung (10.). Wenig später erhöhte Nunzio Pelleriti sogar auf 2:0 (23.). Roth: „Während unser Torwart beim ersten Tor keine Chance hatte, hat unsere Abwehr beim 0:2 überhaupt nicht angegriffen.“

Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Janos Hajdu mit einer Einzelleistung für den Anschlusstreffer für den FVB (43.). Als kurz nach dem Wiederanpfiff Shpejtim Jakupi aus dem Gewühl heraus den Ausgleich erzielte (53.), hoffte Thomas Roth noch auf die Wende. In der 80. Minute hatten die Bibliser Pech, als Schiedsrichter Mirsad Mezanovic ein Foul an Denny Osswald übersah und nicht mit dem möglichen Strafstoß bestrafte (80.).

Lörzenbach – SG NoWa 8:2

Die 150 Zuschauer auf dem Sportplatz in Fürth-Lörzenbach bekamen bei der Partie des SVL gegen die Sportgemeinde aus dem Ried einiges geboten. Insgesamt wurden zehn Tore in den Spielbericht eingetragen, acht davon für die Lörzenbacher. Dabei ging es zumindest in der ersten Halbzeit noch ausgeglichen zu.

Erst brachte Elias Bersch die SG NoWa aus fünf Metern früh in Führung (2.), anschließend sorgte ein unglückliches Eigentor von Dennis Gansmann für das 1:1 (4.). Wiederum nur zwei Minuten später nutzte Nikolas Kilian eine Vorarbeit von Philip Trares zur Lörzenbacher Führung (6.), die Tim Krauss auf 3:1 ausbaute (23.). Kurz darauf konnte Elias Bersch noch einmal für die SG NoWa verkürzen (34.).

„Für die zweite Halbzeit hatten wir uns dann noch einmal vorgenommen, den Druck zu erhöhen. Stattdessen sind wir mit dem Druck des SVL aber nicht klargekommen und dann auseinandergefallen. Für Lörzenbach war dann fast jeder Schuss ein Treffer“, resümierte Daniel Theiss, Co-Trainer der Nordheim/Wattenheimer. Simon Hechler (58., 86.), Tim Krauss (62., 69.) und Philip Trares (80.) schraubten das Ergebnis zum 8:2-Endstand in die Höhe. „Das Ergebnis geht in Ordnung, wir sind absolut zufrieden. Wir haben sogar einige Großchancen ausgelassen“, freute sich Mirco Tremper, Zweiter Vorsitzender beim SVL, über den Kantersieg. rago

