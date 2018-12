Rouven Schröder hat Gänsehaut

Mainz.Der Respekt ist groß, doch Angst vor der Aufgabe im Rhein-Main-Derby gegen die euphorischen Frankfurter gibt es beim FSV Mainz 05 nicht. „Wir wollen eine Leistung abrufen, die uns ermöglicht, drei Punkte zu holen“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Dienstag in seiner ihm eigenen Art. Sportvorstand Rouven Schröder hat die Emotionalität des immer brisanten Duells gegen die Eintracht am heutigen Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) richtig gepackt. „Die meiste Zeit meines Lebens habe ich im Ruhrgebiet verbracht. Da gibt es auch ein Derby. Ich weiß, was das bedeutet. Ich hab’ Gänsehaut. Ich bin heiß.“

Die Zeichen für einen Coup stehen gut für die Mainzer. Denn in der Bundesliga konnte der Tabellenfünfte aus Frankfurt in zehn Spielen noch nie bei den 05ern gewinnen. Schwarz gelang in der vergangenen Saison ein Remis gegen die Eintracht, ein Sieg war dem in Frankfurt wohnenden Trainer bislang nur als Übungsleiter der U19 vergönnt.

Negativ im Gedächtnis sind da eher die beiden Niederlagen im Pokal und in der Liga im Frühjahr: „Wir wollen uns rehabilitieren, aber es geht nicht um Wiedergutmachung. Wir wollen mit hoher Emotionalität und Mentalität, mit Mut und Selbstvertrauen auftrumpfen und dabei einen kühlen Kopf bewahren“, erklärte Schwarz. Nach dem 1:4 am Sonntag in Leipzig zum Start der Englischen Woche, die die Mainzer am Tag vor Heiligabend bei der TSG Hoffenheim beschließen, sieht der 40-Jährige deutliches Steigerungspotenzial in allen Mannschaftsteilen. Die Abwehr müsse aktiver verteidigen, die Offensive Chancen nutzen. Es gelte, Stellungsfehler und Ballverluste zu vermeiden. „Frankfurt macht es nicht nur in der Europa League herausragend. Es wird ein intensives Spiel, darauf müssen wir uns einstellen“, warnte Schwarz. Änderungen in der Startelf sind wahrscheinlich und hängen vom gewählten System ab.

Beim 1:2 gegen Herbstmeister Borussia Dortmund hatten die 05er eine Dreier-Kette mit Stefan Bell, Alexander Hack und Moussa Niakhaté aufgeboten. Der kluge Schachzug könnte auch gegen die formstarke Eintracht greifen. Im Mittelfeld sollte Kunde Malong wieder erste Wahl sein. Jean-Philippe Gbamin konnte in Leipzig einmal mehr nicht überzeugen und war bei zwei der vier Gegentreffer beteiligt. „Wir sind flexibel, was die Aufstellung angeht. Wichtiger ist die Einstellung“, betonte Schwarz.

„Wir gehen unseren Weg“

Den zunehmend auch finanzstarken Frankfurtern will der FSV nicht in allen Belangen nacheifern. „Wir gehen unseren Weg. Wir kümmern uns um die Regionalisierung. Das ist unser Ursprung“, sagte Schröder. Auf internationale Ebene wie Frankfurt mit der Eröffnung eines Büros in China wollen die Mainzer nicht aktiv werden. „Wir holen uns sicher keinen Quoten-Chinesen in den Kader“, betonte der Manager. dpa.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.12.2018