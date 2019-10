Rückenwind für TVL-Reserve

Lampertheim.Eine hohe Auswärtshürde wartet am Sonntag um 18 Uhr auf die Handballer des TV Lampertheim II: Sie müssen beim Tabellenführer HSG Bieberau-Modau III ran. Doch verstecken muss sich das B-Liga-Team von Trainer Stefan Diesterweg keinesfalls, schließlich ist man ungeschlagen mit 5:1 Punkten erster Verfolger der HSG – und kann mit einem Auswärtssieg sogar an dieser vorbeiziehen. Nach dem jüngsten 38:21-Kantersieg gegen Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten ist die Stimmung bei den Spargelstädter prächtig und mit diesem Rückenwind wollen sie nun auch aus der Sporthalle in Groß-Bieberau die Punkte entführen. me

