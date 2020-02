Rückschlag für Talente

Bürstadt.Im Rennen um Platz drei in der Jugend-18-Hessenliga gibt es keine Favoriten. Das bekam jetzt auch der Tischtennis-Nachwuchs des TV Bürstadt zu spüren, der mit 17:13 Punkten hinter den Top-Teams TSF Heuchelheim und TSG Sulzbach auf dem dritten Platz rangiert. Eine Woche nach dem 6:3-Erfolg bei Eintracht Baunatal kassierten die jungen Bürstädter eine 3:6-Heimniederlage gegen den FV Horas Fulda, der mit jetzt 12:12 Punkten den Anschluss nach oben wiederherstellte.

Einige enge Spiele verloren

„Es war uns klar, dass Fulda ein starkes Team hat. Nach unserem 6:2-Hinspielsieg hatten wir aber schon gehofft, dass wir zu Hause etwas Zählbares holen“, sagte Bürstadts Tischtennis-Abteilungsleiter Frank Rosenberger. „Vor allem Fuldas Nummer eins, Noah Keller, war deutlich besser drauf als in der Vorrunde. Ein, zwei entscheidende Spiele sind leider in die andere Richtung gelaufen“, so Rosenberger. Fuldas Top-Mann Keller besiegte Julian Müller und Daniel Gliewe jeweils im fünften Satz. Bürstadts Laurin Morweiser, der auf Position drei bis dato auf eine Einzelbilanz von 6:1 in der Rückserie kam, gab diesmal beide Partien ab. Die Punkte für den TVB sammelten das Doppel Gliewe/Morweiser sowie Miles Rettig und Müller in der Einzelphase.

Den Bürstädter Talenten steht jetzt eine fünfwöchige Spielpause bevor. Am 28. März kommt der Tabellenvierte TTV Offenbach (14:12 Punkte) zum drittletzten Spieltag ins Ried. cpa

