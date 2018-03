Anzeige

Köln.Die Pleite bei Fortuna Köln tat dem SV Wehen Wiesbaden im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga richtig weh. „Wir sind natürlich sehr enttäuscht über das Ergebnis“, sagte Trainer Rüdiger Rehm nach der unnötigen 0:1 (0:0)-Niederlage am Samstag.

Zwar bleiben die Hessen mit 44 Punkten Tabellendritter, doch die Konkurrenz im Aufstiegskampf ist noch näher herangerückt.

Daniel Keita-Ruel traf in der 57. Minute zum Kölner Sieg, den Stephan Andrist hätte abwenden können. Doch der Mittelfeldspieler scheiterte in der 74. Minute mit einem Elfmeter an Fortuna-Torwart Tim Boss. Rehm: „Unsere Leistung war nicht so schlecht, dass wir hätten verlieren müssen, aber auch nicht so gut, um zu gewinnen. Daher sind wir nicht zufrieden mit dem, was herausgekommen ist.“ dpa