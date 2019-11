Rummelplatz statt Festung

Riedrode.Der Rückrundenbeginn ist ein guter Anlass, um auf die erste Saisonhälfte zurückzublicken – oder auch, um sich in Erinnerung zu rufen, wie man in die Spielzeit gestartet ist. Bei der FSG Riedrode denken sie gerne zurück. Der 3:0-Erfolg beim FC Türk Gücü Rüsselsheim Anfang August war nicht nur ein taktischer Geniestreich des Trainerduos Duro Bozanovic/Andreas Keinz. Er war die Initialzündung für die insgesamt starke Hinserie des Aufsteigers.

„Das war ein Traumstart“, sagt Bozanovic vor dem Heimspiel gegen Türk Gücü am Sonntag (15 Uhr): „Das war ein Spiel, vor dem wir nicht wussten, wo wir stehen.“ Vor dem Rückspiel gegen den Zwölften (18 Punkte), der zwei Zähler über dem Strich steht, teilt sich die FSG mit dem Stadtrivalen Eintracht Bürstadt (24 Punkte) den achten Tabellenplatz. Keine schlechte Ausbeute, findet Bozanovic. „Aber wir haben fünf, sechs Punkte liegen gelassen, wenn ich an das 2:2 gegen den FC 07 Bensheim oder an das 2:2 in Dieburg vor zwei Wochen denke. Am Sonntag muss ein Heimsieg her, da müssen wir nicht lange herumreden.“

Winterverstärkungen geplant

Vor dem drittletzten Punktmatch 2019 – nächste Woche geht es nach Heppenheim, am 8. Dezember nach Bensheim – sind die Sorgenfalten derweil groß. Von den jüngsten acht Partien wurde nur eine gewonnen. Das 3:0 beim damaligen Primus Langstadt/Babenhausen liegt schon wieder vier Wochen zurück. Die fünf Niederlagen und zwei Remis in diesem Zeitraum sind im FSG-Lager präsenter. Das liegt auch an der mauen Heimbilanz. In der vergangenen Runde holte die FSG 40 von 45 möglichen Punkten auf heimischem Terrain – woraufhin Coach Keinz zu Saisonbeginn erklärte, der Waldsportplatz solle eine Festung bleiben. Acht Zähler aus acht Heimpartien haben indes eher Rummelplatzcharakter, nur die drei Tabellenletzten stehen zu Hause noch schlechter da. Umso bemerkenswerter ist da freilich die Auswärtsbilanz von 16 Zählern.

Dass die Resultate zuletzt nicht mehr stimmten, lässt sich auch an Namen festmachen. Mit Christos Theodorou (Umzug), Sören Heiderich (Reise), Marc Kress und Julian Ille (beide verletzt) sind vier gestandene Stammkräfte aus dem Vorjahr nicht oder nicht mehr verfügbar. Für Qendrim Dzackaj (Leiste) ist die Runde wohl gelaufen, zudem fehlt Sefcan Pircek (Meniskusriss). Das Mannheimer Trio Mateo Jurkic, Matej Katava und Kristijan Rimac gehört nicht mehr zum FSG-Kader. „In der Breite sind wir schwächer aufgestellt als in der vergangenen Saison“, findet Bozanovic – und kündigt Verstärkungen an: „Wir werden im Winter nachlegen. Zwei, drei Neue, die uns qualitativ auf Anhieb helfen können, brauchen wir auf jeden Fall.“ cpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.11.2019