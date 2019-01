Sandhausens Rossipal reist ab

Sandhausen.Fußball-Zweitligist SV Sandhausen muss vorerst ohne Alexander Rossipal auskommen. Der Linksverteidiger zog sich einen Außenbandriss im Knie zu und kehrte vorzeitig aus dem Trainingslager im türkischen Lara zurück. Der abstiegsbedrohte Zweitligist bereitet sich bis Montag in der Türkei vor. Am 30. Januar steht mit dem Gastspiel beim Hamburger SV das erste Pflichtspiel nach der Winterpause an. Zuvor hatte Sandhausen die Leihe von Offensivspieler Florian Hansch an den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden verkündet Wie beide Clubs mitteilten, unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende. Beim Zweitliga-15. kam Hansch nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer vom Chemnitzer FC nur in vier Pflichtspielen zum Einsatz. dpa

