Sascha Huy vor kniffliger Aufgabe

Bürstadt.Den momentan dicksten Brocken in der Fußball-Gruppenliga hat der SV DJK Eintracht Bürstadt am Samstag (15 Uhr) auf dem Sportplatz an der Bürstädter Wasserwerkstraße zu Gast. Mit einem 12:0 (2:0)-Kantersieg beim SV Nauheim erklomm der VfR Fehlheim am Mittwochabend Platz eins in der Tabelle. Die Elf aus dem Bensheimer Ortsteil Fehlheim ist unter ihrem neuen Trainer Sascha Huy in der Gruppenliga noch ungeschlagen – und weit muss der Coach des Tabellenführers am Samstag nicht reisen, wohnt er doch in Bürstadt.

„Bei der Eintracht kenne ich natürlich einige der Verantwortlichen im Verein, die Spieler dort allerdings weniger. Trotzdem wäre es schon gut, wenn wir unsere Erfolgsserie fortsetzen könnten, denn ich möchte in Bürstadt auf der Straße nicht gerne auf eine Niederlage angesprochen werden“, hat Huy keine Lust, ausgerechnet am Samstag nach bisher sieben Siegen und zwei Unentschieden die erste Saisonniederlage zu quittieren. „23 Punkte aus neun Spielen, das ist schon eine richtig gute Ausbeute – und war so nicht zu erwarten“, weiß der Bürstädter, der seit dieser Saison in Diensten der Fehlheimer steht, dass seine Mannschaft in der Gruppenliga Darmstadt mittlerweile zu den Topfavoriten zählt.

ETB gibt sich kämpferisch

Nach zuletzt zwei Niederlagen ist die Motivation bei Eintracht-Coach Benjamin Sigmund besonders groß: „Der Favorit sind wir im Spiel am Samstag nicht, aber wir spielen Zuhause und wollen jedes Match gewinnen.“ Gerade bei der 0:2-Niederlage bei der SG Dersim/VfR Rüsselsheim empfand Sigmund die erste Halbzeit seines Teams als „komplett verpennt“. „Das war in dieser Saison unser erster schwächerer Auftritt, wobei wir in der zweiten Hälfte deutlich besser agiert haben. Wir vergeben den Elfmeter zum 1:1-Ausgleich, wenn der reingeht, wäre für uns sicherlich mindestens ein Unentschieden möglich gewesen“, bedauert Sigmund. „Wir hatten jetzt zwei Fehltritte in Folge, aber unter Druck stehen wir deswegen nicht.“ Ihm ist bewusst, dass die zurzeit achtplatzierte Eintracht in der vergangenen Saison schon ganz andere Herausforderungen gemeistert hat, um als Aufsteiger in der Liga zu bleiben.

Zwar richtet Sigmund sein Hauptaugenmerk stets auf das eigene Team, doch eines ist dem ETB-Coach beim kommenden Gegner schon ins Auge gefallen. „Fehlheim hat einige Spiele in dieser Saison mit Treffern in der 90. Minute oder der Nachspielzeit für sich entschieden – wenn das mehr als zweimal passiert, dann ist das kein Zufall, sondern Qualität“, berichtet der Coach, der weiß, dass die Gäste Akteure in ihren Reihen haben, die den Unterschied ausmachen können.

„In Nauheim haben wir zur Halbzeit erst mit 2:0 geführt und hatten direkt vor der Pause auch eine Phase, wo wir unaufmerksam waren. Nach Wiederanpfiff ist Nauheim dann aber auseinandergebrochen“, analysiert VfR-Trainer Huy den Auftritt am Mittwochabend. Die zehn Treffer seiner Mannschaft im zweiten Abschnitt sieht er dennoch als Zeichen des großen Fehlheimer Siegeswillens in dieser Saison, auch wenn die Nauheimer schon ab der 25. Minute wegen groben Foulspiels in Unterzahl agieren mussten.

Rückher braucht noch Zeit

Während Benjamin Sigmund am Samstag wohl wieder auf Maximilian Hödl und Vassilios Theodorou zurückgreifen kann, wird es bei Leon Rückher mit der Einsatzfähigkeit noch etwas dauern, nachdem für ihn unter der Woche erst einmal die Rückkehr in den Trainingsbetrieb auf dem Programm stand.

Bei den Gästen aus dem Bensheimer Stadtteil hat das Verletzungspech ausgerechnet die beiden spielenden Co-Trainer von Fehlheims Chefcoach Sascha Huy erwischt. Dabei hat sich beim ehemaligen Spieler der SG Nordheim/Wattenheim, Joshua Rettig, die Knieverletzung mittlerweile als Muskelfaserriss herausgestellt, während bei Dominik Melzer eine Handverletzung einem Einsatz auf dem Fußballplatz aktuell entgegensteht.

