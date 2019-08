Sauer warnt vor Feher

Ried.Eine Niederlage zum Saisonstart, dann ein Sieg: Die beiden zwei Spieltage der beiden Ried-Teams in der Fußball-C-Liga verliefen identisch, was die Ausbeute angeht. Umso spannender dürfte es beim dritten Spieltag am Sonntag zugehen. Um 13.15 Uhr empfängt die zweite Mannschaft des FV Biblis den Aufsteiger TSV Elmshausen. Um 15.15 Uhr ist die Reserve der Bürstädter Eintracht zu Gast bei der SG Gronau.

FV Biblis II – Elmshausen

Von der 3:5-Auftaktniederlage des TSV Elmshausen im Aufsteigerduell bei der Tvgg Lorsch II will sich Biblis‘ Spielertrainer Sven Sauer auf keinen Fall blenden lassen. „Ich erwarte ein schweres Spiel, wie immer. Das ist eine gute Truppe“, hält er fest – und orientiert sich lieber an den gegnerischen Werten aus der abgelaufenen Runde. Obwohl Elmshausen neun Punkte hinter Meister TSV Gadernheim auf Rang zwei lag, wies der Vizemeister der D-Liga-Gruppe 1 die mit Abstand beste Offensive auf. 134 Tore erzielten die Blau-Weißen in 32 Partien. Sage und schreibe 61 Treffer gingen auf das Konto von Marvin Feher. Der Bergsträßer Torschützenkönig hielt dem TSV auch nach dem Aufstieg in die C-Klasse die Treue, beim 3:5 gegen Lorsch II traf er einmal.

Der Name Feher bereitet auch FVB-Coach Sauer Sorgen. „Wir müssen uns einen Plan ausdenken, wie wir Elmshausens Offensive stoppen können“, meint der 32-Jährige, dessen Team zuletzt einen 2:0-Erfolg bei B-Liga-Absteiger FC Fürth II landete. Zwei Akteure, die Sauer gerne auf Feher angesetzt hätte, werden fehlen. Roy Ruffini verletzte sich im Training des Bibliser Altherrenteams, Robin Weska weilt im Urlaub. Außerdem fehlt Saban Ryustem (Arbeit). „Sonst sieht es aber eigentlich ganz gut aus“, erklärt Sauer, der wieder auf Kapitän Rick Sams setzen kann.

Gronau – Et. Bürstadt II

Nach dem 3:1-Heimdreier gegen Ober-Abtsteinach II herrscht gute Stimmung bei der Bürstädter Gruppenliga-Reserve. Bis auf Eric Kamprath, die etatmäßige Nummer zwei der ersten Mannschaft, kam die „Zweite“ der Eintracht am Sonntag ohne Unterstützung von oben aus. „Umso höher ist der Sieg einzustufen, zumal wir nach Gelb-Rot gegen Dominik Stockmann eine gute Stunde in Unterzahl agieren mussten“, sagt Eintracht-II-Trainer Attila Jambor. Am Sonntag dürfte sich die Aufgabe schwieriger gestalten. Gronau gilt als Aufstiegsfavorit und feierte zum Saisonauftakt einen 6:0-Heimerfolg über die FSG Bensheim. cpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.08.2019