Schamber lässt VfR jubeln

Anzeige

SG Einhausen – VfR Bürstadt 1:3

„Wir haben heute einen schwachen Tag erwischt. Deswegen sind die Bürstädter zu einem verdienten Arbeitssieg gekommen“, brachte es Helmut Ost, der Spielausschussvorsitzende der SG Einhausen, auf den Punkt. Was ihn störte war, dass seine Mannschaft zu Mitte der ersten Halbzeit mehrere hochkarätige Torchancen ausließ: „Hätten wir hier getroffen, wäre es für die Bürstädter sicherlich noch einmal eng geworden.“

Der Matchwinner aufseiten des VfR Bürstadt war gestern Co-Trainer Christoph Schamber. Nach Pass von Nils Döhren gelang ihm bereits in der dritten Minute die 1:0-Führung. Aber auch in der 43. Minute, die Druckphase der SG Einhausen war nun überstanden, erhöhte er mit seinem Weitschuss aus 22 Metern das 2:0. Schließlich ging auch das 3:0 in der 71. Minute auf Schambers Konto, als er von der Strafraumgrenze aus traf. Erst in der 88. Minute besann sich die SG Einhausen auf ihre Qualitäten: Tobias Georgi verkürzte nach Vorarbeit Hiemenz zum 3:1-Endstand.

TSV Auerbach – FV Hofheim 5:1

Jürgen Roth, Spielausschussmitglied der TSV Auerbach, tat sich schwer, im Spiel der Hofheimer Positives zu entdecken: „Wir waren heute in allen Belangen überlegen. Hofheim kam ganz selten vor unser Tor.“ So verbuchten die Auerbacher bereits in der Anfangsphase zwei gefährliche Tormöglichkeiten. Insofern war das 1:0 durch Sascha Wickler, der in der 25. Minute nach einer Hereingabe von Disser traf, keineswegs überraschend. Und als Wickler in der 29. Minute gekonnt in den Hofheimer Strafraum eindrang, hieß es bereits 2:0.

In der achten Minute nach Wiederanpfiff fiel das vorentscheidende 3:0. Joshua Bodemann, der wie viele seiner Mannschaftskameraden dem spielstarken Auerbacher Nachwuchs entstammt, traf aus 18 Metern ins lange Eck. Und spätestens als Khaled Gavas in der 78. Minute auf 4:0 erhöhte, war die Hofheimer Niederlage besiegelt. Da nutzte es auch nichts, dass Tobias Haser, der in der 82. Minute am langen Eck lauerte, auf 1:4 verkürzte. Den alten Abstand stellte nämlich Elit Demi wieder her, der nach einem Steilpass durch die Mitte erneut ins von Kenan Buzyer gehütete Hofheimer Tor traf – 5:1.

SG Riedrode – SG W.-Michelb. 0:2

Wilfried Kungl, der Spielausschussvorsitzende der SG Riedrode, unternahm erst gar nicht den Versuch, die Rechtmäßigkeit des Wald-Michelbacher Sieges anzuzweifeln: „Wir haben letztlich keine Mittel gefunden gegen einen Gegner, der vor unserem Tor recht effektiv war.“ Vitali Loenko, der im dritten Versuch ins Tor traf, legte mit seinem etwas kuriosen Treffer in der 59. Minute den Grundstein für den Auswärtssieg seiner Mannschaft. Für das 2:0 zeichnete Gero Lammer verantwortlich, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit im Nachsetzen traf. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 05.03.2018